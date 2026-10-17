تداوم هوای پایدار در گلستان تا یکشنبه؛ کاهش نسبی دما در راه است

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، پایداری جو در استان گلستان تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این شرایط جوی، احتمال وقوع پدیده گرد و غبار نیز در استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تغییرات دمایی استان ادامه داد: دمای هوا طی امروز شنبه نسبت به روز گذشته بین یک تا ۲ درجه کاهش خواهد یافت.

اصحابی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوای گرگان طی امروز شنبه بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.