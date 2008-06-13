عدم اجرای مصوبه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات در نیمی از دانشگاهها

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیش از نیمی از دانشگاهها مصوبه هیئت مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی در مورد آموزش به نشریات دانشجویی را رعایت کرده اند و دانشگاهی نبوده که از وزارت علوم درخواست آموزش کرده و جواب مثبت نگرفته باشد.

وی درباره میزان توفیق اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم در ساماندهی نشریات دانشجویی گفت: دغدغه اصلی خانه نشریات دانشجویی ساماندهی نشریات است. مکاتبه ای نبود که به اداره کل فرهنگی وزارت علوم وارد شود و بررسی نشود. طبقه بندی نشریات دانشجویی بر اساس کیفیت و محتوای نشریات برای اولین بار توسط خانه نشریات انجام شد.

مدیر سابق خانه نشریات دانشجویی با بیان اینکه در راستای تحول سیستم و ساختار خانه نشریات در جهت کارکردی و ساختاری تلاش شده است، گفت: ساختار قدیم خانه نشریات ترمیم شد و نیروهای جدید وارد خانه نشریات شدند.

نادری از تهیه و تصویب طرح جشنواره بین المللی نشریات دانشجویی خبر داد و گفت: این جشنواره در راستای سال شکوفایی و نوآوری با عنوان مقاومت و انقلاب برای تقویت جبهه مقاومت در جهان برگزار می شود.

وی در مورد فعالیت خود در این دبیرخانه نیز به مهر گفت: بنده از این مسئولیت استعفا داده ام.