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۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

عدم اجرای مصوبه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات در نیمی از دانشگاهها

عدم اجرای مصوبه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات در نیمی از دانشگاهها

احمد نادری درباره نگاه دانشگاهها به مصوبه کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی برای آموزش محور شدن فعالان نشریاتی گفت: در سال تحصیلی جاری کمتر از نیمی از دانشگاهها آموزش را انجام نداده اند.

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیش از نیمی از دانشگاهها مصوبه هیئت مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی در مورد آموزش به نشریات دانشجویی را رعایت کرده اند و دانشگاهی نبوده که از وزارت علوم درخواست آموزش کرده و جواب مثبت نگرفته باشد.

وی درباره میزان توفیق اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم در ساماندهی نشریات دانشجویی گفت: دغدغه اصلی خانه نشریات دانشجویی ساماندهی نشریات است. مکاتبه ای نبود که به اداره کل فرهنگی وزارت علوم وارد شود و بررسی نشود. طبقه بندی نشریات دانشجویی بر اساس کیفیت و محتوای نشریات برای اولین بار توسط خانه نشریات انجام شد.

مدیر سابق خانه نشریات دانشجویی با بیان اینکه در راستای تحول سیستم و ساختار خانه نشریات در جهت کارکردی و ساختاری تلاش شده است، گفت: ساختار قدیم خانه نشریات ترمیم شد و نیروهای جدید وارد خانه نشریات شدند.

نادری از تهیه و تصویب طرح جشنواره بین المللی نشریات دانشجویی خبر داد و گفت: این جشنواره در راستای سال شکوفایی و نوآوری با عنوان مقاومت و انقلاب برای تقویت جبهه مقاومت در جهان برگزار می شود.

وی در مورد فعالیت خود در این دبیرخانه نیز به مهر گفت: بنده از این مسئولیت استعفا داده ام.

کد مطلب 697543

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