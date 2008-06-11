ویترین های نمایشگاهی محصولات واحدهای صنعتی در ادارات مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در جلسه عمو می معاونان، مدیران، کارشناسان، کارکنان و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: ویترین های نمایشگاهی یه عنوان محلی برای معرفی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی برنامه ریزی شده و طی جلسه ای مشترک میان نماینده این شرکت با نمایندگان سازمانهای پر مراجعه و مرتبط با صنعت در استان مقرر شد ویترین های نمایشگاهی جهت استقرار در مبادی ورودی سازمانها طراحی و ایجاد شود.

وی افزود: وجود ویترین های نمایشگاهی در سازمانهای دولتی فرصتی برای آشنایی تولید کنندگان با تواناییهای سایر تولید کنندگان و معرفی محصولات تولیدی به مصرف کنندگان است.

این مسئول ادامه داد: به موازات بازدید مخاطبین از ویترینهای نمایشگاهی فرآیند بازاریابی محصولات نیز صورت می پذیرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با توجه به کمبود زمین و کثرت متقاضیان خاطرنشان کرد: به رغم اینکه به دلیل وجود زمینهای کشاورزی، جنگل و دریا احداث شهرک صنعتی با محدودیت زمین روبرو است، حدود 138 هکتار از زمینهای شهرکهای صنعتی موجود اوقافی بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده اند و این امر در خدمات رسانی مطلوب به واحدهای صنعتی مشکلاتی ایجاد کرده است.

هاشم پور با اشاره به وجود حلقه های مفقوده در حوزه صنعت گفت: با پیدا کردن این حلقه ها بسیاری از مشکلات که بر سر راه توسعه صنعت وجود دارد بر طرف می شود.

وی افزود: مواردی از قبیل ضعف در ارائه خدمات مرتبط با صنعت در مراحل پیش از تولید و فروش محصول و نیز زنجیره تامین محصولات برای رسیدن به وضع مطلوب باید برطرف شود.