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۲۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۳۹

ویترین های نمایشگاهی محصولات واحدهای صنعتی در ادارات مازندران ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از ایجاد ویترین های نمایشگاهی محصولات واحدهای صنعتی در ادارات این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در جلسه عمو می معاونان، مدیران، کارشناسان، کارکنان و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: ویترین های نمایشگاهی یه عنوان محلی برای معرفی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی برنامه ریزی شده و طی جلسه ای مشترک میان نماینده این شرکت با نمایندگان سازمانهای پر مراجعه و مرتبط با صنعت در استان مقرر شد ویترین های نمایشگاهی جهت استقرار در مبادی ورودی سازمانها طراحی و ایجاد شود.

وی افزود: وجود ویترین های نمایشگاهی در سازمانهای دولتی فرصتی برای آشنایی تولید کنندگان با تواناییهای سایر تولید کنندگان و معرفی محصولات تولیدی به مصرف کنندگان است.

این مسئول ادامه داد: به موازات بازدید مخاطبین از ویترینهای نمایشگاهی فرآیند بازاریابی محصولات نیز صورت می پذیرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با توجه به کمبود زمین و کثرت متقاضیان خاطرنشان کرد: به رغم اینکه به دلیل وجود زمینهای کشاورزی، جنگل و دریا احداث شهرک صنعتی با محدودیت زمین روبرو است، حدود 138 هکتار از زمینهای شهرکهای  صنعتی موجود اوقافی بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده اند و این  امر در خدمات رسانی مطلوب به واحدهای صنعتی مشکلاتی ایجاد کرده است.

هاشم پور با اشاره به وجود حلقه های مفقوده در حوزه صنعت گفت: با پیدا کردن این حلقه ها بسیاری از مشکلات که بر سر راه توسعه صنعت وجود دارد بر طرف می شود.

وی افزود: مواردی از قبیل ضعف در ارائه خدمات مرتبط با صنعت در مراحل پیش از تولید و فروش محصول و نیز زنجیره تامین محصولات برای رسیدن به وضع مطلوب باید برطرف شود.

کد مطلب 697568

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