رفع اثر بیش از ۹۵ درصد تخلفات در محدوده قانونی شهر تهران

مهدی مزینانی، رئیس اداره کل حریم شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تشریح آخرین وضعیت برخورد با تخلفات حریم پایتخت، از رفع اثر بیش از ۹۵ درصد تخلفات شناسایی‌شده در محدوده قانونی شهر تهران خبر داد و گفت: شرایط برخورد با تخلفات در محدوده‌های دارای تداخل مدیریتی متفاوت است و در این بخش‌ها، به‌ویژه در مناطق جنوبی و جنوب غربی پایتخت، همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی محدوده‌های مورد بررسی اظهار کرد: ما دو محدوده داریم؛ یک محدوده قانونی شهر تهران است که تحت مدیریت و کنترل شهرداری تهران قرار دارد و با تخلفات در آن به‌جد برخورد می‌شود. در مجموع تخلفاتی که تاکنون در این محدوده شناسایی شده، بیش از ۹۵ درصد رفع اثر شده است.

مزینانی افزود: موضوعی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، محدوده‌هایی است که دارای تداخل مدیریتی هستند. این محدوده‌ها به‌ویژه در مناطق جنوبی و جنوب غربی تهران، شامل مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۱۵، قرار دارند.

پیگیری تخلفات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال

رئیس اداره کل حریم شهر تهران با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در این محدوده‌ها تصریح کرد: بخشی از تکالیف مرتبط با این موضوع بر عهده جهاد کشاورزی و فرمانداری است، اما ما نیز موضوعات را رصد می‌کنیم و گزارش می‌دهیم. تخلفات را به‌صورت ماهانه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح می‌کنیم و تعاملات خوبی نیز با مجموعه قضایی داریم و موضوعات را از این مسیر پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در بحث رفع اثر تخلفات در محدوده‌های دارای تداخل مدیریتی، عملکرد به‌مراتب پایین‌تر از محدوده قانونی شهر تهران است و تقریباً نیمی از تخلفاتی که طی یک سال گذشته شناسایی کرده‌ایم، همچنان باقی مانده است.

مزینانی خاطرنشان کرد: پیگیر هستیم تا از ظرفیت جهاد کشاورزی استفاده کنیم. همچنین اعلام کرده‌ایم که تجهیزات و نیروی انسانی شهرداری تهران برای پیگیری این موضوعات پای کار هستند و تا رفع کامل تخلفات در محدوده‌های بلافصل حریم شهر تهران، موضوع را دنبال خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات حریم پایتخت و پیگیری رفع اثر آن‌ها همچنان با جدیت ادامه دارد و در این مسیر، همکاری دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های قضایی اهمیت زیادی دارد.