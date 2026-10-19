خرید ساعت مچی در روزهای گرانی؛ از خرید اقساطی تا تشخیص کالای اصل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با افزایش قیمت‌ها، خرید یک ساعت مچی خوب برای بسیاری از خانواده‌ها به تصمیمی حساب‌شده تبدیل شده است. در این گزارش مرور می‌کنیم با هر بودجه چه انتظاری از ساعت داشته باشیم، خرید اقساطی چه نکاتی دارد و چطور از خرید کالای غیراصل به جای اصل در امان بمانیم.

ساعت مچی برای بسیاری از ایرانی‌ها فقط وسیله‌ای برای دیدن زمان نیست؛ هدیه‌ی مناسبت‌ها، یادگاری خانوادگی و بخشی از پوشش رسمی است. اما نوسان نرخ ارز باعث شده قیمت ساعت‌های وارداتی در چند سال اخیر چند برابر شود و خریدار بیش از گذشته نگران باشد که پولش را درست خرج کند. خبر خوب این است که با کمی آگاهی می‌توان با بودجه‌ی محدود هم ساعتی بادوام و اصل خرید.

بودجه را واقع‌بینانه تعیین کنید

اولین قدم این است که بدانید با هر بودجه چه چیزی می‌توان خرید. بر اساس قیمت فروشگاه‌های معتبر در مهر ۱۴۰۵، بازار ساعت اصل را می‌توان تقریباً به سه رده تقسیم کرد:

رده‌ی اقتصادی (حدود ۴ تا ۱۰ میلیون تومان): ساعت‌های کوارتز با بدنه‌ی آلیاژی یا استیل و مقاومت در برابر آب در حد شستن دست؛ مناسب استفاده‌ی روزمره و هدیه.

رده‌ی میانی (حدود ۲۵ تا ۶۰ میلیون تومان): بدنه و بند استیل، مقاومت ۵۰ تا ۱۰۰ متری در برابر آب و در برخی مدل‌ها شیشه‌ی ضدخش یاقوت کبود.

رده‌ی بالاتر: ساعت‌های خورشیدی، هوشمند یا مکانیکی اتوماتیک که قیمتشان از ده‌ها میلیون تا چند صد میلیون تومان متغیر است.

ویژگی‌های فنی از نام و ظاهر مهم‌ترند. پیش از خرید، جنس بدنه، نوع شیشه، نوع موتور و میزان مقاومت در برابر آب را بررسی کنید. در بخش خرید ساعت مچی فروشگاه‌های تخصصی معمولاً می‌توان محصولات را بر اساس قیمت، اصالت، جنس بدنه و نوع موتور فیلتر کرد و گزینه‌های هم‌قیمت را کنار هم مقایسه کرد.

خرید اقساطی؛ راه‌حل یا دردسر؟

یکی از تغییرات مهم بازار در سال‌های اخیر، رواج سرویس‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن» است. در این روش خریدار بخشی از مبلغ یا هیچ مبلغی را هنگام خرید نمی‌پردازد و بقیه را در چند قسط ماهانه تسویه می‌کند. این روش برای خرید هدیه در مناسبت‌هایی مثل روز پدر و یلدا فشار مالی را کم می‌کند، اما چند نکته را نباید فراموش کرد:

کارمزد و سود پنهان: قیمت نهایی در خرید اقساطی را با قیمت نقدی همان کالا مقایسه کنید.

جریمه‌ی دیرکرد: زمان سررسید اقساط را یادداشت کنید تا هزینه‌ی اضافه نپردازید.

مرجوعی: بپرسید اگر کالا را برگرداندید، اقساط چطور لغو یا بازپرداخت می‌شود.

ظرفیت اعتبار: سقف اعتبار خود را بدانید و برای یک هدیه، بودجه‌ی ماه‌های بعد را درگیر نکنید.

پیش از خرید اقساطی، قیمت نهایی را با قیمت نقدی مقایسه و تاریخ سررسید اقساط را یادداشت کنید

اصل یا غیراصل؟ پنج نشانه‌ی مهم

در بازار ساعت، کالای غیراصل همیشه وجود داشته است. مشکل اصلی جایی است که کالای غیراصل با قیمت و ادعای کالای اصل فروخته شود. این نشانه‌ها به تشخیص کمک می‌کنند:

اصالت در مشخصات: فروشنده‌ی معتبر اصل یا غیراصل بودن کالا را صریح و مکتوب در صفحه‌ی محصول و فاکتور درج می‌کند.

کارت ضمانت: کارت باید نام و اطلاعات تماس شرکت ضمانت‌کننده را داشته باشد و مدت و شرایط ضمانت روشن باشد.

شماره‌ی سریال: کد مدل و سریال حک‌شده پشت ساعت با جعبه و کارت ضمانت یکی باشد.

کیفیت ساخت: چاپ صفحه تمیز باشد، دکمه‌ها و عقربه‌های کوچک واقعاً کار کنند و مقاومت در برابر آب با واحد مشخص مثل متر یا بار نوشته شده باشد.

قیمت غیرعادی: اگر قیمتی خیلی پایین‌تر از میانگین بازار است، احتمال اصل نبودن کالا زیاد است.

کد مدل و شماره‌ی سریال پشت ساعت باید با جعبه و کارت ضمانت یکی باشد

فروشگاه اینترنتی معتبر را چطور بشناسیم؟

بخش بزرگی از خرید ساعت حالا اینترنتی انجام می‌شود و انتخاب فروشنده به اندازه‌ی انتخاب کالا مهم است. پیش از پرداخت این موارد را بررسی کنید:

نماد اعتماد الکترونیکی: روی نشان ای‌نماد کلیک کنید تا مطمئن شوید به صفحه‌ی رسمی آن وصل می‌شود و نام فروشگاه با نام سایت یکی است.

آدرس و تلفن ثابت: فروشگاهی که نشانی فیزیکی و امکان مراجعه‌ی حضوری دارد، پاسخ‌گوتر است.

شرایط مرجوعی: مهلت و شرایط بازگرداندن کالا باید پیش از خرید روشن باشد.

سابقه و نظر خریداران: سال‌های فعالیت و نظرهای ثبت‌شده‌ی خریداران قبلی را بخوانید.

هنگام تحویل مرسوله چه کنیم؟

بسیاری از اختلاف‌های خریدار و فروشنده با چند اقدام ساده هنگام تحویل کالا قابل پیشگیری است. از لحظه‌ی باز کردن بسته فیلم بگیرید و سالم بودن بسته‌بندی را بررسی کنید. وجود فاکتور، کارت ضمانت و دفترچه را کنترل و همان روز عملکرد ساعت را امتحان کنید. اگر ایرادی دیدید، در همان مهلت مرجوعی آن را به‌صورت مکتوب به فروشنده اعلام کنید. اگر فروشگاه امکان پرداخت در محل دارد، این روش برای خرید نخست از یک فروشنده‌ی تازه اطمینان بیشتری می‌دهد.

فیلم گرفتن از لحظه‌ی باز کردن بسته، در صورت بروز مشکل، مدرک خریدار است

هزینه‌های بعد از خرید را هم حساب کنید

قیمت ساعت فقط مبلغی نیست که روز خرید پرداخت می‌شود. باتری ساعت‌های کوارتز معمولاً هر دو تا سه سال باید تعویض شود و ساعت‌های مکانیکی هر چند سال یک بار به سرویس کامل نیاز دارند که هزینه‌ی کمی ندارد. بندهای چرمی هم زودتر از بندهای فلزی فرسوده می‌شوند. پیش از خرید بپرسید خدمات پس از فروش کجا ارائه می‌شود، ضمانت شامل چه ایرادهایی است و قطعات یدکی آن مدل در دسترس هست یا نه. ساعتی که ارزان‌تر خریده شده ولی خدمات پس از فروش ندارد، ممکن است در نهایت گران‌تر تمام شود.

ترکیب خرید حضوری و اینترنتی

برخی فروشگاه‌های تخصصی هر دو شیوه‌ی خرید را فراهم کرده‌اند تا خریدار بتواند ساعت را از نزدیک ببیند و در عین حال از امکانات خرید اینترنتی استفاده کند. برای نمونه، فروشگاه ساعت گالری اشرافی که در اسفند ۱۳۹۱ به مدیریت مسعود علی‌حسینی، روزنامه‌نگار و علاقه‌مند به ساعت، در تهران تأسیس شد، علاوه بر فروش اینترنتی، فروشگاه حضوری دارد. در این فروشگاه امکان بررسی و امتحان محصول پیش از خرید وجود دارد. خرید اقساطی، پرداخت در محل، امکان تحویل اکسپرس و هفت روز ضمانت بازگشت کالا هم از خدمات این مجموعه است و اصالت هر محصول در صفحه‌ی مشخصات آن درج شده است.

جمع‌بندی

در شرایط فعلی بازار، خرید هوشمندانه‌ی ساعت مچی به سه تصمیم برمی‌گردد: بودجه‌ای واقع‌بینانه، روش پرداختی که فشار مالی ایجاد نکند و فروشنده‌ای که اصالت کالا را شفاف اعلام کند. پیش از خرید، مشخصات فنی را با دقت بخوانید، شرایط اقساط را با قیمت نقدی مقایسه کنید و هنگام تحویل، کالا را کامل بررسی کنید. این چند دقیقه دقت، از هزینه‌ها و دردسرهای بعدی جلوگیری می‌کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.