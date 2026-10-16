سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از برنامه‌ریزی برای توسعه فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی برای مادران سرپرست خانوار، جوانان و نوجوانان خبر داد و گفت: مجموعه‌های کوثر و طرح‌های جدید کارآفرینی، زمینه آموزش مهارت و ایجاد درآمد برای اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای حمایت از اشتغال و توانمندسازی خانواده‌ها اظهار کرد: یکی از بخش‌هایی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، حمایت از مادران سرپرست خانوار است که در مجموعه‌های کوثر مشغول به فعالیت می‌شوند.

وی افزود: مجموعه‌های کوثر با هدف اشتغال‌زایی و کارآفرینی فعالیت می‌کنند و فضای مناسبی برای ایجاد شغل و کسب درآمد مادران سرپرست خانوار فراهم کرده‌اند تا این افراد بتوانند از طریق اشتغال، بخشی از نیازهای اقتصادی خانواده خود را تأمین کنند.

توسعه طرح‌های جدید کارآفرینی برای اقشار مختلف

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برنامه‌های سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در حوزه کارآفرینی ادامه داد: در این سازمان نیز موضوع کارآفرینی در قالب یکی از قرارگاه‌هایی که اخیراً فعالیت آن در حال شکل‌گیری است، مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌هایی برای حمایت از خانواده‌ها و اقشار مختلف در دست تدوین است.

آقامیری تصریح کرد: در این برنامه‌ها، علاوه بر مادران سرپرست خانوار، جوانان و نوجوانان نیز مورد توجه قرار دارند تا بتوانند با یادگیری مهارت‌های جدید، زمینه ورود به بازار کار و کسب درآمد را برای خود فراهم کنند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این برنامه‌ها با تعدادی از استادان و متخصصان گفت‌وگو شده است، خاطرنشان کرد: چند طرح جدید کارآفرینی پیش‌بینی شده که جزئیات آن‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.

آقامیری در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها آن است که افراد علاقه‌مند بتوانند ضمن یادگیری مهارت‌های کاربردی، زمینه اشتغال و کسب درآمد مناسب را نیز پیدا کنند و فرصت‌های بیشتری برای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها فراهم شود.