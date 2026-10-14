کنعانی مقدم: کشور ظرفیت برگزاری انتخابات در دوران جنگ دارد

حسین کنعانی‌مقدم کارشناس سیاسی و دبیر حزب سبز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با انتخابات شوراها، اظهار کرد: در حال حاضر، ابهامی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها وجود دارد و تغییراتی که مطرح شده و نقل‌قول‌های مختلفی که در این زمینه بیان می‌شود، تا حدودی برنامه‌ریزی را در این خصوص دشوار کرده است. بازه زمانی هشتم تا پانزدهم آبان ماه برای برگزاری انتخابات اعلام شد، اما پس از آن تغییر کرد و اعلام شد که انتخابات تا پایان سال و به‌صورت کاملاً مجازی برگزار خواهد شد. با این حال، شورای امنیت ملی نیز تاکنون اظهارنظری در این زمینه نداشته است. این مسئله تا حدودی موجب بلاتکلیفی شده است، اما ما فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهیم؛ به این معنا که جلسات مستمری با احزاب و تشکل‌های سیاسی برگزار می‌کنیم.



وی با اشاره به فعالیت های حزب اصولگرای سبز در مورد انتخابات شوراها، ادامه داد: حزب سبز نیز در ائتلاف «آوای انقلاب» حضور دارد که حدود هفت یا هشت حزب و تشکل سیاسی را در بر می‌گیرد. فهرست نامزدهای خود را نیز تکمیل کرده‌ایم. دبیر ائتلاف آوای انقلاب خود نامزد انتخابات نیست و مسئولیت دبیری این ائتلاف را بر عهده دارد. تقریباً هر هفته نیز جلسات مختلف و مستمری در نقاط گوناگون تهران با مسئولان مختلف برگزار می‌کنیم و درباره مسائل موجود به گفت‌وگو می‌پردازیم. همچنین رایزنی‌های مختلفی انجام می‌دهیم.

احتمالا اصولگراها به یک یا دو فهرست کارآمد برسند

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به فعالیت احزاب اصولگرا، خاطر نشان کرد: برنامه ما این است که اصولگرایان به دست‌کم یک یا دو فهرست مشترک، کارآمد و توانمند برسند که در راستای ولایت باشند و با آرمان‌هایی که انقلاب و امام شهیدمان تعریف کرده‌اند، تطبیق داشته باشند، تا بتوانیم با چنین رویکردی وارد انتخابات شویم. البته تعداد این جریان‌ها کم نیست، اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک فهرست واحد، در حال حرکت به سمت اجماع هستند. با این حال، بعید می‌دانم حتی اصلاح‌طلبان یا نیروهای مستقل نیز بتوانند به یک فهرست مشترک دست پیدا کنند.



وی در رابطه با اولویت ها برای شورای شهر بعدی، گفت: در حال حاضر، موضوع مهمی که برای ما مطرح است، علاوه بر برنامه‌ریزی برای فعالیت در شورا و تعیین اقداماتی که باید در آنجا انجام دهیم، شناسایی مسائل و مشکلاتی است که در شرایط کنونی برای حل آن‌ها اولویت وجود دارد. همچنین نقد عملکرد شورای فعلی و عملکرد شهردار، از جمله برنامه‌های جدی ماست.

شورای شهر حداقلی به درد نخواهد خورد

کنعانی‌مقدم در خصوص انتخابات تناسبی عنوان کرد:با توجه به تناسبی بودن انتخابات تهران و اینکه مردم به فهرست‌ها رأی می‌دهند، باید در وهله نخست مردم را به مشارکت سیاسی تشویق کنیم و حضور آنان را تقویت کنیم، زیرا شورای شهر حداقلی به درد ما نخواهد خورد، لذا باید ضرورت مشارکت هدفمند، فعال و آگاهانه مردم در انتخابات شوراها را تبیین کنیم؛ به‌ویژه با توجه به شور و اشتیاقی که در میان مردم وجود دارد و افرادی که حاضرند جان خود را فدای انقلاب کنند، این کار را باید انجام دهیم.



وی افزود: پس از آن نیز باید برنامه‌های خود را برای مردم تشریح کنیم؛ یعنی به مردم بگوییم که انتخابات باید برنامه‌محور باشد، نه شخص‌محور. ما این موضوع را نیز دنبال می‌کنیم و به نظر می‌رسد در این دوره، فهرست‌هایی که معرفی می‌شوند، عمدتاً شهردارمحور باشند.



این کارشناس سیاسی گفت: در گفت‌وگوهایی که با جریان‌های مختلف دارم، این موضوع را مطرح می‌کنم که فلان فهرست و یا دیگر فهرست احتمالی که می خواهد شهردار شود، ممکن است هم محاسنی داشته باشد و هم معایبی. حسن این رویکرد آن است که مردم این فرد را می‌شناسند و می‌گویند تیمی که قرار است با او وارد عرصه شود، با یکدیگر هماهنگ هستند و می‌توانند کارها را پیش ببرند. با این حال، در انتخابات تناسبی، وضعیت به این شکل نیست که تمام اعضای یک فهرست الزاماً به یک جناح یا جریان خاص تعلق داشته باشند.



کشور ظرفیت برگزاری انتخابات در دوران جنگ دارد

کنعانی مقدم در پاسخ به پرسشی در رابطه با اولویت جناح های مختلف سیاسی در انتخابات شوراها با توجه به شرایط جنگی در کشور، اظهار کرد: بنده معتقدم که انتخابات باید تا رسیدن به شرایطی کاملاً عادی به تعویق بیفتد تا زمینه مناسبی برای مشارکت فراهم شود. اما با توجه به اینکه تجربه برگزاری انتخابات در دوران جنگ و در زمان حضرت امام و مقام معظم رهبری را داشته‌ایم، به نظر من چنین ظرفیتی وجود دارد که بتوانیم انتخابات را با اتخاذ تدابیری برگزار کنیم. با این حال، به نظر می‌رسد اولویت شورای شهر، با توجه به مسائل پیش رو، این است که بتواند در عرصه خدمت‌رسانی نقش مؤثری ایفا کند.

شوراها می‌توانند در میدان خدمت‌رسانی نقش بسیار مهمی داشته باشند

وی تاکید کرد: ما یک میدان در خیابان داریم، یک میدان در پای لانچرها و یک میدان دیپلماسی داریم؛ اما به نظر من، شوراها می‌توانند در میدان خدمت‌رسانی نقش بسیار مهمی داشته باشند و برای حل مشکلات مردم کمک کنند. این مشکلات، هم مسائل معیشتی را در بر می‌گیرد و هم مبارزه با فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی را که وجود دارد. همچنین باید موضوعات مرتبط با شهرسازی، مسکن و سایر مسائل مختلف را نیز در نظر بگیریم. محیط زیست نیز از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.