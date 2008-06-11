107 شرکت داخلی و خارجی در کیش به ثبت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: از میان 107 شرکت ثبت شده از ابتدای سال 87 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، 92 شرکت ایرانی، پنج شرکت خارجی و 10 شرکت به شیوه مشارکتی ایرانی خارجی به ثبت رسیده است.

بر این اساس شرکتهای به ثبت رسیده در مدت مشابه سال 86 در مجموع 97 شرکت بوده است.

همچنین در سال گذشته در کل سال 86 در مجموع 631 شرکت داخلی و خارجی در این منطقه به ثبت رسیده است که در مجموع سه سال گذشته حدود 10 هزار مجوز اقتصادی برای فعالان این بخش صادر و یا تمدید شده است.

در حال حاضر بیش از 100 شرکت نفتی داخلی و خارجی در کیش در حال فعالیت هستند.

کیش با 92 کیلومتر مربع مساحت در فاصله 18 کیلومتری سرزمین اصلی در آبهای خلیج فارس و در استان هرمزگان واقع است.