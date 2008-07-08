تکمیل پروژه ساخت نمایشگر پلاسمایی بر روی پلاستیک توسط محققان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگرها از نوعی پلاستیک به نام PET (پلی اتیلن ترفتالت) ساخته شده است. این پلاستیک ها شفاف، قابل انعطاف و بسیار مقاوم هستند و بر خلاف سایر پلاستیکها در خلا جمع نمی شوند. این پلاستیک می تواند در تولید صفحه ماشین حساب و تولید روزنامه های الکتریکی بکار برده شود، ضمن آنکه به دلیل انعطاف پذیر بودن می تواند در صفحه نمایش موبایل بکار برده شود که در صورت خم شدن موبایل آسیبی به آن وارد نشود.

این خواص باعث شده است تا پژوهشگران قطب نانو الکتریک دانشگاه تهران، تولید نمایشگرهای پلاسمایی بر روی پلاستیک (PET) را در سالهای اخیر مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.

در این زمینه دکتر شمس الدین مهاجرزاده مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محفظه خلا و نفوذناپذیری از مهمترین مسائل در این نمایشگرها است، گفت: یکی از مشکلات نمایشگرهای پلاسمایی نفوذ هوا به داخل محفظه خلا است به این دلیل این نمایشگرها حتی در زمانی که خاموش هستند عمرشان کوتاه می شود.

وی ادامه داد: از این رو در تکمیل این پروژه درصدیم تا با نفوذناپذیر کردن محفظه خلا، عمر مفید آن را بدون آسیب رساندن به پیکسل ها به یک ماه در مقیاس آزمایشگاهی افزایش دهیم.

مهاجرزاده با بیان اینکه در ساخت این نمایشگر، ترازیستورهای نانوتیوپ بکار رفته است، افزود: در این ایده تازه، الکترون به جای اینکه از طریق گان الکترونیک به صفحه نمایش پرتاب شود از طریق نوک نانوتیوپ به قطر 5 تا 6 نانومتر شلیک می شود. این روش باعث ایجاد رزولوشن بالا در تصویر می شود.