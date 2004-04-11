گروگانگيران تهديد كردند سه ژاپني را مي كشند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پيش از اين گروگان گيران به مقامات ژاپن هشدار داده بودند كه اگر تا امروز يكشنبه نيروهاي خود را از عراق خارج نكنند گروگانهاي ژاپني را از بين مي برند.

شبكه خبري الجزيره با پخش گزارشي اعلام كرد با خارج نشدن نيروهاي ژاپني از عراق گروگان گيران ادعا كردند كه در صورت خارج نشدن اين نيروها ظرف 24 ساعت آينده اولين گروگان كشته خواهد شد و پس از آن نيز هر 12 ساعت يك گروگان كشته مي شود.