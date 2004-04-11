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۲۳ فروردین ۱۳۸۳، ۱۹:۲۷

در صورت محقق نشدن خواسته هايشان

گروگانگيران تهديد كردند سه ژاپني را مي كشند

گروگان گيران سه ژاپني در تهديد جديدي اعلام كردند در صورت خارج نشدن نيروهاي ژاپني از عراق ظرف 24 ساعت آينده اولين گروگان خود را قرباني خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پيش از اين گروگان گيران به مقامات ژاپن هشدار داده بودند كه اگر تا امروز يكشنبه نيروهاي خود را از عراق خارج نكنند گروگانهاي ژاپني را از بين مي برند.
شبكه خبري الجزيره با پخش گزارشي اعلام كرد با خارج نشدن نيروهاي ژاپني از عراق گروگان گيران ادعا كردند كه در صورت خارج نشدن اين نيروها ظرف 24 ساعت آينده اولين گروگان كشته خواهد شد و پس از آن نيز هر 12 ساعت يك گروگان كشته مي شود.

کد مطلب 69761

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