خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ ساوه دیار یاقوت‌های سرخ و میراث‌دارِ تاریخی کهن، در آستانه میزبانی رویداد «ایران جان ـ استان مرکزی» قرار گرفته است؛ رویدادی که فراتر از یک نمایشگاه فرهنگی، به عنوان فرصتی راهبردی برای «بازخوانی هویت تاریخی» و «انعکاس مطالبات اجتماعی» این شهرستان در تراز ملی شناخته می‌شود.

این رویداد، برای ساوه که همواره با پیشینه غنی و ظرفیت‌های چشمگیر در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی شناخته شده، فرصتی است تا فاصله میان «داشته‌های فرهنگی» و «نیازهای زیرساختی» را با صدای بلندتری به گوش مسئولان کشوری برساند.

«ایران جان» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ساوه در قاب ملی

فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر«ایران جان» را فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های استان مرکزی و به ویژه شهرستان ساوه در رسانه ملی دانست، برنامه‌های معرفی استان قرار است از ۲۵ مهر تا دوم آبان به‌صورت گسترده از صداوسیما پخش شود و به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی باید در مدت باقی‌مانده، با هماهنگی بیشتری محتوای لازم را آماده کنند.

سید مهدی حسینی افزود: هدف این برنامه نباید فقط معرفی چند جاذبه باشد، بلکه باید تصویری جامع و واقعی از استان مرکزی ارائه شود و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، تمدنی، گردشگری، اجتماعی، کشاورزی و صنعتی استان باید به شکلی جذاب برای مردم سراسر کشور معرفی شوند.

وی تصریح کرد: ساوه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مهم در حوزه‌های کشاورزی و صنعت، می‌تواند سهم ویژه‌ای در این برنامه داشته باشد و معرفی محصولات کشاورزی، توانمندی کشاورزان، واحدهای صنعتی، نیروی متخصص و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به شناخته‌شدن بیشتر این شهرستان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی کمک کند.

وی ادامه داد: «ایران جان» نباید صرفاً یک برنامه رسانه‌ای باشد، بلکه باید از آن برای معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده ساوه، تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی، توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی استفاده کرد.

فرماندار ساوه خواستار طرح چالش‌ها و مشکلات استان نیز شد تا تصویر ارائه‌شده واقعی باشد و بتوان از ظرفیت‌های ملی برای حل مشکلات و تقویت زیرساخت‌ها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: انتظار است دستگاه‌های اجرایی ساوه هرکدام ظرفیت‌های شاخص خود را معرفی، مسئولیت‌هایشان را مشخص و نسبت به ثبت و مستندسازی محتوا اقدام کنند تا ساوه و استان مرکزی بتوانند حضوری منسجم و اثرگذار در این رویداد داشته باشند.

ظرفیت‌های شهرستان ساوه در رویداد «ایران جان» معرفی می‌شود

قائم‌مقام مرکز صداوسیمای استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به برگزاری این رویداد در استان مرکزی اظهار کرد: این رویداد فرصت کم‌نظیری برای معرفی ظرفیت‌های استان و شهرستان‌هاست و باید از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی برای برجسته سازی آنها بهره‌گیری کرد.

مرتضی ماستری فراهانی،با بیان اینکه تمرکز اصلی برنامه‌های تولیدی بر معرفی مفاخر و چهره‌های برجسته استان است، افزود: بسیاری از مفاخر استان مرکزی در سطح کشور شناخته‌شده هستند، اما حتی در داخل استان نیز ظرفیت‌های آنان آن‌گونه که باید معرفی نشده است، ازاین‌رو معرفی سبک زندگی، دستاوردها و مسیر زندگی این افراد می‌تواند برای نسل جوان الهام‌بخش باشد.

قائم‌مقام صداوسیمای استان مرکزی ادامه داد: معرفی ظرفیت صنعتی سرزمین آفتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کشاورزی، دامداری و به‌ویژه گردشگری از دیگر محورهای برنامه «ایران جان» است و شهرستان ساوه نیز باید سهم قابل توجهی از این برنامه‌ها داشته باشد.

ماستری فراهانی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ساوه، از جمله آثار تاریخی، مذهبی، طبیعی و فرهنگی، گفت: مسجد جامع ساوه و ظرفیت‌های مرتبط با انار ساوه و جشنواره انار از جمله موضوعاتی هستند که قابلیت معرفی در سطح ملی دارند و برای آنها محتوای رسانه‌ای تولید شده است.

وی همچنین بر ضرورت معرفی محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و تولیدات خانگی شهرستان تأکید کرد و گفت: مجموعه‌های مختلف شهرستان ساوه باید تولیدات و محتواهای موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند تا این آثار در قالب برنامه‌های تلویزیونی، فضای مجازی و شبکه‌های سراسری بازتولید و منتشر شود.

قائم‌مقام صداوسیمای استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تشکیل سه کمیته در شهرستان ساوه، اظهار کرد: کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، کمیته تولید و توزیع محتوا و خلق رویداد و کمیته پشتیبانی باید با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فعالان فرهنگی و اجتماعی و بخش خصوصی تشکیل شود.

وی افزود: برنامه «ایران جان» نباید صرفاً به یک روز محدود شود، بلکه باید در طول یک هفته، برنامه‌ها و رویدادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف برگزار و از سوی رسانه پوشش داده شود و در این میان، مراسم اختتامیه که همزمان با روز فرهنگی شهرستان ساوه برگزار خواهد شد، می‌تواند نقطه عطف این برنامه‌ها باشد.

ماستری فراهانی گفت: امید است ارگانهای اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان ساوه فهرستی از چهره‌های شاخص ساوه در حوزه‌های مختلف از جمله علما و اندیشمندان، دانشمندان، پژوهشگران، نویسندگان و شاعران، خیران، صنعتگران، کشاورزان، کارآفرینان، نخبگان علمی و دانشگاهی، دانش‌آموزان، هنرمندان و ورزشکاران تهیه و برای استفاده در برنامه‌های تولیدی و زنده صداوسیما معرفی کنند.

وی همچنین به پویش «مرکزی، قلب ایران» اشاره کرد و گفت: این پویش ظرفیت مناسبی برای مشارکت مردم در معرفی استان مرکزی است و لازم است دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان با استفاده از ظرفیت کانال‌های رسمی و فضای مجازی، زمینه مشارکت گسترده مردم در آن را فراهم کنند.

قائم‌مقام صداوسیمای استان مرکزی با اشاره به نقش هنرمندان در معرفی ظرفیت‌های شهرستان اظهار کرد: نوع نگرش هنرمندان به موضوعات مختلف می‌تواند زوایای تازه‌ای از ظرفیت‌های ساوه را به مخاطبان معرفی کند و لازم است از توان جامعه هنری و تولیدکنندگان محتوای شهرستان بیشتر استفاده شود.

ماستری فراهانی بر معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان ساوه در برنامه‌های «ایران جان» تأکید کرد و گفت: معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه گردشگری، باید به شکلی باشد که ضمن شناساندن جاذبه‌های شهرستان، زمینه توجه سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های آن نیز فراهم شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌های استان مرکزی نیز تصریح کرد: بخشی از مسائل و مطالبات استان می‌تواند در قالب برنامه‌های مطالبه‌گرانه شبکه‌های سراسری مطرح شود تا زمینه طرح موضوع و پیگیری راهکارهای آن در سطح ملی فراهم شود.

ساوه در قاب «ایران جان»

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:روز بیست و پنجم مهرماه به معرفی ظرفیت‌های شهرستان ساوه اختصاص یافته است.

احمد جوانمرد با تأکید بر مشارکت هنرمندان، خبرنگاران، فیلم‌سازان و فعالان فضای مجازی، اظهار کرد : این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های گردشگری، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و اجتماعی ساوه در سطح ملی است.

وی همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های بخش نوبران و سایر مناطق شهرستان تأکید کرد و تولید محتوای حرفه‌ای و ایجاد آرشیو تصویری ماندگار از جاذبه‌های گردشگری ساوه را از اهداف مهم این برنامه دانست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه،معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توجه به توسعه متوازن شهرستان را از دیگر محورهای رویداد عنوان کرد.

وی با اشاره به محدودیت زمانی، خواستار هماهنگی میان کمیته‌های اجرایی و صداوسیمای استان مرکزی شد تا آثار تولیدشده از استانداردهای لازم برای پخش در رسانه ملی برخوردار باشند. جوانمرد تصریح کرد: «ایران جان» نباید به یک روز برنامه محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای معرفی مستمر ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده ساوه، جذب سرمایه‌گذار، حمایت از هنرمندان و تقویت جایگاه فرهنگی و اقتصادی شهرستان در سطح کشور فراهم کند.

«ایران جان» جان» فرصتی برای شنیدن مطالبات مردم ساوه

قاطمه فرجی دانشجو رشته جامعه شناسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه «ایران جان» فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، صنعتی و کشاورزی ساوه و تقویت هویت محلی است، با این حال، موفقیت این رویداد صرفاً به پوشش رسانه‌ای آن محدود نمی‌شودوبلکه باید صدای مردم، به‌ویژه جوانان، کارگران، کشاورزان و فعالان اجتماعی، شنیده شود.

وی افزود: انتظار می‌رود این برنامه علاوه بر معرفی توانمندی‌های ساوه، به بستری برای طرح مطالبات مردم، تقویت مشارکت اجتماعی و پیگیری مشکلات شهرستان تبدیل شود و ارزش واقعی این رویداد زمانی مشخص می‌شود که دستاوردهای آن در بهبود زندگی مردم و توسعه پایدار ساوه نمود پیدا کند.

ایران جان» فرصتی برای معرفی میراث تاریخی ساوه به نسل جوان

رضا حسینی دانشجو ترم چهارم رشته تاریخ نیز گفت:برنامه «ایران جان» فرصتی ارزشمند برای معرفی پیشینه تاریخی و هویت فرهنگی ساوه به مردم ایران است.

ساوه با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، از جمله مسجد جامع تاریخی و میراث فرهنگی غنی، نقش مهمی در تاریخ و تمدن ایران داشته است.

وی افزود:این برنامه می‌تواند زمینه‌ای برای شناساندن این میراث به نسل جوان و تقویت حس هویت ملی و تعلق به زادبوم باشد، البته انتظار می‌رود معرفی ظرفیت‌های تاریخی ساوه به تبلیغات محدود نشود و با حفاظت از آثار تاریخی، توجه به میراث فرهنگی و حمایت از پژوهش‌های تاریخی همراه باشد؛ چراکه شناخت گذشته، زمینه‌ساز ساختن آینده‌ای آگاهانه‌تر است.