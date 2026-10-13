به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید بهشتی‌راد، از اجرای عملیات فنی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده در استان خبر داد.

وی اعلام کرد: این عملیات از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه آغاز می‌شود و صداهای انفجار شنیده‌شده در این بازه زمانی به اجرای همین عملیات مربوط است.

بهشتی‌راد با تأکید بر اینکه صداهای مذکور ناشی از وقوع حادثه نیست، از شهروندان خواست با حفظ آرامش، موضوع را در چارچوب اطلاعیه رسمی دنبال کنند.

این عملیات با هدف انهدام مهمات عمل‌نکرده انجام می‌شود و صداهای احتمالی ناشی از آن نباید به‌عنوان نشانه وقوع حادثه تلقی شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت توجه به اطلاع‌رسانی‌های رسمی تأکید کرد و از مردم خواست اخبار مرتبط را از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند.