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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۰

هشدار هواشناسی نسبت به تداوم بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز اردبیل

هشدار هواشناسی نسبت به تداوم بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز اردبیل

اردبیل- مدیر کل هواشناسی استان اردبیل از هشدار هواشناسی نسبت به تداوم بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز در استان خبر داد.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های اقلیمی و پیش‌بینی‌های فصلی، از پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال طی ماه‌های اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) در سطح استان خبر داد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و توجه جدی شهروندان به هشدارهای جوی تأکید کرد.

وی با اشاره به رخدادهای جوی روزهای گذشته اظهار کرد: سامانه‌های بارشی اخیر که منجر به جاری شدن سیلاب و وارد آمدن خساراتی به زیرساخت‌ها، اراضی و تأسیسات در مناطق شمالی استان شد، هشداری جدی برای آغاز فصل بارشی جاری است. این رخدادها به‌روشنی نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری منطقه در برابر بارش‌های شدید و رگباری بالاست و رفتارهای جوی نیازمند پایش مستمر و اقدامات پیشگیرانه است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تبیین شرایط سینوپتیکی و الگوهای کلان حاکم بر اقلیم منطقه افزود: بررسی مدل‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که طی ماه‌های اکتبر و نوامبر، مجموع بارش‌های استان متمایل به ارقام بالاتر از حد نرمال خواهد بود. یکی از محرک‌های اصلی این تغییرات، تقویت شاخص‌های پیوند از دور و شکل‌گیری پدیده قدرتمند “سوپر ال‌نینو” در سال جاری است؛ سامانه‌ای اقلیمی که از نظر آماری و دینامیکی، پتانسیل تقویت سامانه‌های مدیترانه‌ای و سودانی و انتقال رطوبت مناسب به عرض‌های جغرافیایی کشور و منطقه شمال‌غرب را افزایش می‌دهد.

مجید کوهی، ضمن تأکید بر تغییر الگوهای بارشی و وقوع بارش‌های متمرکز و رگباری خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم کوهستانی استان و شیب تند حوضه‌های آبریز، رگبارهای کوتاه‌مدت می‌تواند در کمترین زمان به روان‌آب‌های سطحی و سیلاب‌های مخرب تبدیل شود. از این رو، از تمامی هم‌استانی‌های عزیز، به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد سیلاب تقاضا داریم پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و سطوح مختلف هشدارهای جوی (زرد، نارنجی و قرمز) صادره از سوی اداره‌کل هواشناسی را به‌طور ویژه رصد کرده و از توقف یا تردد در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کنند.

کوهی در پایان تأکید کرد: اداره کل هواشناسی استان اردبیل به‌صورت ۲۴ ساعته پایش سامانه‌ها و شبیه‌سازی‌های جوی را دنبال می‌کند و اطلاعات تکمیلی و هشدارهای به‌موقع را از طریق رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی در اختیار مردم و مدیریت بحران قرار خواهد داد.

کد مطلب 6976198

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