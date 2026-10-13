مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های اقلیمی و پیش‌بینی‌های فصلی، از پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال طی ماه‌های اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) در سطح استان خبر داد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و توجه جدی شهروندان به هشدارهای جوی تأکید کرد.

وی با اشاره به رخدادهای جوی روزهای گذشته اظهار کرد: سامانه‌های بارشی اخیر که منجر به جاری شدن سیلاب و وارد آمدن خساراتی به زیرساخت‌ها، اراضی و تأسیسات در مناطق شمالی استان شد، هشداری جدی برای آغاز فصل بارشی جاری است. این رخدادها به‌روشنی نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری منطقه در برابر بارش‌های شدید و رگباری بالاست و رفتارهای جوی نیازمند پایش مستمر و اقدامات پیشگیرانه است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تبیین شرایط سینوپتیکی و الگوهای کلان حاکم بر اقلیم منطقه افزود: بررسی مدل‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که طی ماه‌های اکتبر و نوامبر، مجموع بارش‌های استان متمایل به ارقام بالاتر از حد نرمال خواهد بود. یکی از محرک‌های اصلی این تغییرات، تقویت شاخص‌های پیوند از دور و شکل‌گیری پدیده قدرتمند “سوپر ال‌نینو” در سال جاری است؛ سامانه‌ای اقلیمی که از نظر آماری و دینامیکی، پتانسیل تقویت سامانه‌های مدیترانه‌ای و سودانی و انتقال رطوبت مناسب به عرض‌های جغرافیایی کشور و منطقه شمال‌غرب را افزایش می‌دهد.

مجید کوهی، ضمن تأکید بر تغییر الگوهای بارشی و وقوع بارش‌های متمرکز و رگباری خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم کوهستانی استان و شیب تند حوضه‌های آبریز، رگبارهای کوتاه‌مدت می‌تواند در کمترین زمان به روان‌آب‌های سطحی و سیلاب‌های مخرب تبدیل شود. از این رو، از تمامی هم‌استانی‌های عزیز، به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد سیلاب تقاضا داریم پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و سطوح مختلف هشدارهای جوی (زرد، نارنجی و قرمز) صادره از سوی اداره‌کل هواشناسی را به‌طور ویژه رصد کرده و از توقف یا تردد در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کنند.

کوهی در پایان تأکید کرد: اداره کل هواشناسی استان اردبیل به‌صورت ۲۴ ساعته پایش سامانه‌ها و شبیه‌سازی‌های جوی را دنبال می‌کند و اطلاعات تکمیلی و هشدارهای به‌موقع را از طریق رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی در اختیار مردم و مدیریت بحران قرار خواهد داد.