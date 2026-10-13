به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا صبح سه‌شنبه در نشست کمیسیون تعزیرات حکومتی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از مسائل کلان اقتصادی و رشد هزینه تمام‌شده تأمین کالاهاست، اما در برخی موارد نیز ضعف زیرساخت‌ها، وجود انحصار و نبود نظارت مؤثر در افزایش قیمت‌ها نقش دارد.

وی افزود: در خصوص کالاهایی که سهم بالایی در افزایش تورم دارند، باید با بررسی کارشناسی و دقیق، علل گرانی شناسایی و راهکارهای اصلاحی متناسب اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت رصد مستمر و کالابه‌کالای تورم، تصریح کرد: در سال جاری، علاوه بر تشدید نظارت‌ها، ورود جدی به گروه‌های کالایی اولویت‌دار و اثرگذار در دستور کار قرار گرفته است و برای افزایش بهره‌وری و اثربخشی نظارت بر بازار، باید نظارت هوشمند در تمامی گروه‌های کالایی پیاده‌سازی شود.

رجائی‌نیا، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را از ظرفیت‌های مهم استان برای تحقق این هدف دانست و بر ضرورت استفاده از توان تخصصی این مجموعه‌ها در هوشمندسازی فرایندهای نظارتی تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش ۳۴۵ درصدی نظارت بر بازار در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خاطرنشان کرد: رصد تورم باید به‌صورت مستمر و با جزئیات، کالابه‌کالا ادامه یابد و در کنار برخورد با گران‌فروشی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها در سطح بازار و اقتصاد خرد نیز شناسایی و اصلاح شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به وضعیت تورم استان گفت: نرخ تورم ماهانه خراسان شمالی در شهریورماه سال جاری ۲.۵ درصد ثبت شده است؛ این در حالی است که نرخ تورم ماهانه کشور در همین ماه ۴.۲ درصد بوده است.

در این نشست، زنجیره تأمین و توزیع میوه و صیفی‌جات با حضور اتحادیه‌های صنفی مرتبط بررسی شد و ابعاد مختلف فرایند تأمین تا عرضه این محصولات در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.