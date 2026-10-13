روایت آبرسانی سیار در خراسان جنوبی؛ از روستاهای تشنه تا محلات عشایری

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش نزولات آسمانی در سال‌های گذشته و تداوم خشکسالی، خسارات قابل‌توجهی به بخش کشاورزی و دامپروری خراسان جنوبی وارد کرده و زندگی روستاییان و عشایر این استان را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

کمبود منابع آبی از یک سو تأمین آب مورد نیاز دام‌ها و فعالیت‌های دامپروری را دشوار کرده و از سوی دیگر، با خشک شدن قنوات و آسیب دیدن منابع آبی موجود، دسترسی ساکنان برخی روستاها و محلات عشایری به آب شرب نیز با مشکل مواجه شده است.

در چنین شرایطی، آبرسانی سیار با استفاده از تانکرها به یکی از راهکارهای تأمین آب در مناطق دارای کمبود منابع آبی تبدیل شده است؛ راهکاری که استمرار آن به امکانات، تجهیزات و ناوگان حمل آب وابسته است.

با وجود اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول، تأمین آب مورد نیاز روستاییان و عشایر همچنان از جمله دغدغه‌های مهم در مناطق کم‌آب استان به شمار می‌رود و تقویت ناوگان آبرسانی سیار و پیگیری راهکارهای پایدار تأمین آب، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

آبرسانی سیار

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حجم آبرسانی سیار به روستاهای استان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، ۱۳۰ هزار و ۷۷۸ مترمکعب آب از طریق ۱۰ هزار و ۵۹۶ آبرسانی سیار به روستاهای استان خراسان جنوبی حمل شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای رفع مشکلات تأمین آب روستاهای استان خراسان جنوبی اظهار کرد: آبرسانی سیار یکی از راهکارهای تأمین آب شرب در روستاهای دارای کمبود آب است که با هدف پاسخگویی به نیازهای آبی روستاییان و استمرار خدمات‌رسانی در این خصوص انجام می‌شود.

۱۰ هزار و ۶۴۱ سرویس آبرسانی سیار

توکلی در ادامه افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰ هزار و ۶۴۱ سرویس آبرسانی سیار انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب پایدار در مناطق روستایی تصریح کرد: این اقدامات در راستای رفع مشکلات آبی روستاها، تأمین نیازهای ضروری مردم و بهبود شرایط زندگی روستاییان انجام می‌شود و شرکت آب و فاضلاب استان تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، خدمات آبرسانی را در مناطق نیازمند در طول سال تداوم بخشد.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی هم در این خصوص گفت: تأمین آب یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه عشایری است و برای تقویت این بخش، بیش از ۲۳ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین آبرسانی در مناطق عشایری به کار گرفته شده است.

حجت خادمی‌نژاد افزود: با تقویت تجهیزات و ناوگان آبرسانی، میزان آبرسانی سیار به مناطق عشایری استان ۶۰ درصد افزایش یافته و هشت دستگاه تانکر آبرسان بنز جدید نیز خریداری شده است.

احیای قنوات

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آبرسانی به محلات عشایری استان گفت: احیای قنوات از جمله اقداماتی است که برای بهبود دسترسی عشایر به خدمات و مسیرهای ارتباطی انجام شده است.

در شرایطی که خشکسالی همچنان سایه سنگین خود را بر منابع آبی خراسان جنوبی انداخته است، تقویت ناوگان آبرسانی سیار و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به روستاها و محلات عشایری، گامی در مسیر کاهش مشکلات کم‌آبی به شمار می‌رود؛ با این حال، تداوم این خدمات در کنار احیای قنوات و اجرای طرح‌های پایدار تأمین آب، می‌تواند زمینه دسترسی مطمئن‌تر روستاییان و عشایر به آب شرب و کاهش دغدغه‌های آنان را فراهم کند.