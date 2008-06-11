سالانه 60 هزار نفر به تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهره طبیب زاده نوری امروز در نشست خبری، افزود: 845 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و 147 هزار نفر دیگر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 50 هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت بهزیستی برای تحت پوشش قرار گرفتن بوده اند اظهار داشت: با بودجه ای که امسال از طریق مجلس به این سازمان تخصیص گرفت تمام این زنان تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از عدم تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار که از طریق کمیته امداد اقدام کرده بودند به علت عدم تخصیص بودجه به این ارگان خبر داد و گفت: از آمار این زنان اطلاع دقیقی ندارم.

طبیب زاده نوری تهیه بانک اطلاعاتی از زنان سرپرست خانوار توسط وزارت رفاه را که از بهمن سال گذشته آغاز شده از برنامه های جدید در حوزه زنان خواند و افزود: تا بانک اطلاعاتی دقیقی از این زنان وجود نداشته باشد نمی توانیم قدمی در راستای حمایت از آنها برداریم.

وی ادامه داد: این اقدام در ساختارسازی و دسترسی به اطلاعات به روز و صحیح موثر است که برنامه ریزی را آسانتر می کند.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: از زنان سرپرست خانوار که در سازمان های دولتی اشتغال دارند آمار درستی نداریم و علت آن به جو فرهنگی و اجتماعی جامعه بر می گردد که باعث شده زنان سرپرست خانوار این موضوع را پنهان کنند.

طبیب زاده نوری در آستانه بزرگداشت مقام زن با بیان اینکه 25 درصد از زنان سرپرست خانوار شاغل هستند ، افزود: صاحبان حرفی که از زنان سرپرست خانوار در مشاغل خود استفاده می کنند از نصف سهم بیمه معاف می شوند.

وی خاطر نشان کرد: این امر برای کمک به اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار در هیئت دولت طراحی و تصویب شد.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام اینکه زنان سرپرست خانوار روستایی نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند ، اظهار داشت: این لایحه امسال در هیئت دولت تصویب شده است.

طبیب زاده افزود: با استفاده از بند " ب" تبصره 15 که 350 میلیارد تومان برای خدمات رفاهی مردم را در اختیار داشت ، توانستیم سهم زنان روستایی را برای پرداخت حق بیمه شان بپردازیم که با سهم دولت 34 هزار نفر از آنان که تحت پوشش بهزیستی و 140 هزار نفر که زیر نظر کمیته امداد بودند از این خدمات استفاده کردند.

وی گفت: تسهیلات ویژه ای برای پرستاران در هیئت دولت در نظر گرفته شده که چون هنوز به تصویب نهایی نرسیده جزئیات آن را عنوان نمی کنم.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، ایجاد میادین ورزشی و پارک بانوان را از اخبار خوش برای زنان در آغاز هفته زن عنوان کرد و گفت: 4 محور اساسی در خصوص زنان وجود دارد که طی هفته بزرگداشت مقام زن به آن می پردازیم.

طبیب زاده نوری تبیین نقش زن و منزلت آن در جهان کنونی، رسیدن به جامعه آرمانی که زنان در آن نقش های مهمی در عرصه آموزش ، اشتغال، سیاسی و اجتماعی را به دور از هر گونه افراط ،دارند را از جمله این محورها خواند و افزود: بررسی جایگاه زن از لحاظ حقوقی در جامعه کنونی و مقایسه آن با دنیای اسلام و حق زن در دنیای کنونی و نقش آنها در جنگ و صلح از دیگر محورهای این برنامه است.

وی در ادامه به برگزاری جشن ها و همایش های میلیونی و حتی میلیاردی در میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) انتقاد کرد و اظهار داشت: آیا بودجه ای که صرف این موارد می شود حق زنان ایلامی، سیستانی و کهکیلویه و بویر احمدی نیست.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه نیمی از زنان سیستان و بلوچستان بی سواد هستند، افزود: آیا رواست که این هزینه ها صرف شود و آیا حضرت زهرا این را می پذیرد.

وی با اشاره به اینکه وجود حضرت زهرا در دلهای ما مهم است و این کارها ارزشی ندارد، گفت: ما به دستگاه های مختلف و استانها پیغام دادیم که از برگزاری این نشست ها و همایش های بی مصرف جلوگیری کنند ولی به هر حال برنامه های همیشگی برگزار می شود.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از برگزاری و اجرای بیش از 28هزار برنامه توسط دستگاه های اجرایی و استان های کشور خبر داد و افزود: استان کرمانشاه با 3 هزار و 543 برنامه و مازندران با 785 برنامه بیشترین جشن ها و همایش ها را در بزرگداشت مقام زن اجرا می کنند.

طبیب زاده نوری در پایان اسامی روزهای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر را که از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی هفته بزرگداشت ( مقام زن و روز مادر) اعلام شده است را عنوان کرد و افزود: اول تیرماه روز زن، اندیشه امام خمینی و سیره فاطمی ، دوم تیر زن عفاف و سلامت اجتماعی، سوم تیر ماه روز زن کرامت انسانی و حقوق اسلامی، چهارم تیر روز زن مقام مادری و تحکیم بنیاد خانواده، پنجم تیر روز زن رسالت اسلامی نوآوری و شکوفایی، ششم تیر روز زن ایثارگری و پاسداشت خون شهیدان و هفتم تیرماه روز ( زن، مشارکت اجتماعی و حفظ ارزش های اسلامی) نام گرفته است.