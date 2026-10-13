به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح سه شنبه در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری طرح اعزام ترکیبی زائران راهیان نور و عتبات عالیات در استان سمنان به میزبانی حج و زیارت سمنان اجرای طرح اعزام های ترکیبی را مسیری راستای ایجاد فرصت سفر معنوی با هزینه‌ای کمتر دانست.

وی افزود: این تفاهم نامه در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و زیارتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی، بین قرارگاه راهیان نور سپاه پاسداران سمنان و حج و زیارت استان امضا شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: اجرای طرح اعزام ترکیبی زائران به یادمان‌های دفاع مقدس در ایران و عتبات عالیات در کشور عراق محور این طرح است.

چتری افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، یک بسته سفر فرهنگی و زیارتی پنج‌روزه طراحی شده که طی آن، زائران ضمن بازدید از یادمان‌ها و نمادهای دفاع مقدس و آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت، امکان تشرف به عتبات مقدسه عراق را نیز خواهند داشت.

وی درباره مفاد همکاری افزود: در چارچوب این همکاری، مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای بخش راهیان نور در داخل کشور بر عهده قرارگاه راهیان نور سپاه پاسداران استان سمنان و مسئولیت اجرای بخش زیارتی سفر در کشور عراق بر عهده مدیریت حج و زیارت استان سمنان خواهد بود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان درباره مزیت های این طرح هم گفت: کاهش هزینه‌های سفر و تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به زیارت، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

چتری مدیریت هزینه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، امکان بهره‌مندی هم‌زمان زائران از برنامه‌های فرهنگی راهیان نور و زیارت عتبات عالیات با حداقل هزینه را دیگر مزیت این طرح اعزام مشترک دانست.