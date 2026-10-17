امیرحسین جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی و خدمات ارائه‌شده در این بیمارستان افزود: اگر بخواهیم بیماری‌های روان‌پزشکی را بر اساس میزان شیوع بررسی کنیم، افسردگی و اختلالات اضطرابی از شایع‌ترین بیماری‌ها در میان عموم جامعه هستند. به‌طور کلی، اختلالات خلقی، از جمله افسردگی، و همچنین اختلالات اضطرابی، بیشترین شیوع را در میان اختلالات روان‌پزشکی دارند؛ به همین نسبت، در میان مراجعانی که از خدمات سرپایی بیمارستان استفاده می‌کنند نیز این دسته از اختلالات سهم بیشتری دارند.

رئیس بیمارستان روزبه با اشاره به گروه‌های سنی تحت پوشش خدمات بستری این بیمارستان بیان کرد: خدمات بستری ما عمدتاً در سه گروه سنی کودک و نوجوان، بزرگسال و سالمند ارائه می‌شود. در حوزه سالمندان با نیازهای قابل‌توجهی از سوی جامعه مواجه هستیم که متأسفانه امکان پاسخ‌گویی به تمام این نیازها را نداریم.

جعفری با توضیح درباره ضرورت بستری برخی از کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی گفت: در این گروه سنی، اختلالاتی وجود دارد که بر عملکرد تحصیلی، عملکرد اجتماعی و روابط بین‌فردی فرد تأثیر می‌گذارند. برخی از این اختلالات نیز ممکن است با خطراتی برای خود فرد یا دیگران همراه باشند و به دلیل همین خطرات احتمالی، ضرورت بستری کودک یا نوجوان مطرح شود.

وی افزود: در گروه بزرگسالان نیز شرایط مشابهی وجود دارد و ممکن است برخی افراد به دلیل خطرات بالقوه ناشی از وضعیت روان‌پزشکی خود، به بستری‌شدن نیاز داشته باشند.

ارائه خدمات دارودرمانی، روان‌درمانی و درمان اختلالات خواب در بیمارستان روزبه

رئیس بیمارستان روزبه با تشریح خدمات این مرکز در حوزه سلامت روان اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد، ما خدمات سرپایی و بستری ارائه می‌دهیم. خدمات سرپایی شامل دارودرمانی، روان‌درمانی و درمان اختلالات خواب است. همچنین درمان اختلالات جنسی و زناشویی و مشکلات روانی مرتبط با روابط بین‌فردی در این بیمارستان انجام می‌شود.

جعفری ادامه داد: انواع روان‌درمانی، از جمله روان‌درمانی تحلیلی و شناختی‌رفتاری، نیز در بیمارستان روزبه ارائه می‌شود و در مجموع، مجموعه نسبتاً کاملی از خدمات سلامت روان در این مرکز در دسترس مراجعان قرار دارد.

وی تأکید کرد: با وجود تنوع خدمات ارائه‌شده، این ظرفیت پاسخ‌گوی تمام نیازهای موجود و افرادی که در انتظار دریافت خدمات هستند، نیست. بنابراین، لازم است این موضوع به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به نیازهای موجود در حوزه سلامت روان پاسخ مناسب‌تری بدهیم.

گرانی و کمبود دارو، مانعی برای تداوم درمان بیماران روان‌پزشکی

رئیس بیمارستان روزبه در پاسخ به پرسشی درباره امکان تأمین داروهای روان‌پزشکی از تولیدات داخلی و میزان نیاز به داروهای وارداتی گفت: به لطف خدا و با تلاش شرکت‌های داروسازی، در حال حاضر داروهای بسیار باکیفیتی در داخل کشور تولید می‌شود و تنها تعداد محدودی از داروها به واردات نیاز دارند.

جعفری با اشاره به تشدید مشکلات مربوط به تأمین دارو در ماه‌های اخیر اظهار کرد: با این حال، در چند ماه اخیر، مشکل کمبود و گرانی دارو پررنگ‌تر شده و بسیاری از مراجعان ما را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس بیمارستان روزبه در پایان خاطرنشان کرد: در برخی موارد، به دلیل کمبود دارو یا بالا بودن قیمت آن، بیماران نتوانسته‌اند درمان خود را ادامه دهند. در نتیجه، مشکلاتی که این افراد پیش‌تر با آن مواجه بوده‌اند، دوباره عود کرده است. این مسئله در حال تبدیل‌شدن به یکی از معضلات جدی بیماران روان‌پزشکی است و مشکلات ناشی از کمبود و گرانی دارو، تداوم درمان این بیماران را با دشواری مواجه کرده است.