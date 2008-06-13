سیدابوالحسن موسویزاده درباره تولید فیلم تلویزیونی در مراکز استانی به خبرنگار مهر گفت: از نیمه دوم 85 ساخت فیلم تلویزیونی را آغاز کردیم و با توجه به توانایی و ظرفیت مراکز قرار شد هر مرکز یک یا دو فیلم 90 دقیقهای بسازد. این سیاست جواب داد و مراکز تولیدات مناسبی ارائه کردند. اما امسال برخی مراکز برای ساخت تعداد بیشتری فیلم تلویزیونی اعلام آمادگی کردهاند.
وی در ادامه افزود: امسال ساخت 50 فیلم تلویزیونی در دستور کار 32 مرکز ما قرار دارد که هر مرکز با توجه به توانایی خود یک یا دو فیلم تولید میکند. همچنین مراکزی که تعداد بیشتری فیلم تلویزیونی تولید کنند تشویق میشوند و پاداش میگیرند. البته کمیت مد نظر ما نیست و به کیفیت خیلی اهمیت میدهیم و به استانها تاکید کردهایم باید قصهها بومی و محلی باشد.
مدیر کل سیمای استانها درباره امکانات ضعیف مراکز استانها در زمینه تولید انیمیشن و آثار نمایشی گفت: نه، اینطور نیست و ما سعی میکنیم نیاز مراکز را تامین کنیم. البته به مراکز استانها نرمافزار و سختافزار نمیدهیم، بلکه طبق برآوردی که میشود هزینه را در اختیار مرکز قرار میدهیم.
موسویزاده خاطرنشان ساخت: همچنین به مراکز اعلام کردهایم از ظرفیت هنرمندان در بخشهای خصوصی هم بهرهمند شوند و تنها خود را به امکانات صدا و سیما محدود نکنند، چرا که بخشی از ظرفیتها به بخشهای خصوصی مربوط میشود. به هر حال سیمای استانها به لحاظ اعتبار بودجه مشکلی ندارند و بعد از برآورد بودجه لازم در اختیار مرکز قرار میگیرد.
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