به گزارش خبرنگار مهر، دفتر گسترش آموزش عالی، ضوابط تعیین تکلیف رشته‌محل‌های دارای مجوز یکبار پذیرش از سال ۱۳۹۶ در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی را اعلام کرد. بر اساس این ضوابط، وضعیت پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۵ و تبدیل مجوزهای یکبار پذیرش به مجوز قطعی، بر اساس تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تعیین می‌شود.

این موضوع در جلسه شماره ۹۸۸ شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۴ مطرح و با مدل پیشنهادی برای تعیین تکلیف رشته‌محل‌های دارای مجوز یکبار پذیرش موافقت شده است.

این تصمیم در ادامه بخشنامه‌های پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره درج و به‌روزرسانی اطلاعات اعضای هیئت علمی تمام‌وقت و مدرسان حق‌التدریس در سامانه آموزش عالی و اخذ تأییدیه مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم اتخاذ شده است.

ضوابط رشته‌محل‌های کارشناسی ارشد و کارشناسی

بر اساس مصوبه اعلام‌شده، در مقاطع کارشناسی ارشد، ملاک تصمیم‌گیری تعداد اعضای هیأت علمی تمام‌وقت در زیرگروه آموزشی و در مقطع کارشناسی، تعداد اعضای هیأت علمی تمام‌وقت در گروه آموزشی خواهد بود.

بر این اساس، دانشگاه‌ها و مؤسسات فاقد عضو هیأت علمی، در سال ۱۴۰۵ مجاز به پذیرش دانشجو در رشته‌محل‌های مشمول این ضوابط نخواهند بود. این مؤسسات یک سال، صرفاً در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، برای تأمین شرایط و اخذ مجوز قطعی فرصت خواهند داشت و در صورت رفع نشدن کمبودها، مجوز رشته‌محل لغو می‌شود.

همچنین، دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای یک یا دو عضو هیأت علمی، تنها برای سال ۱۴۰۵ امکان تمدید مجوز یکبار پذیرش را خواهند داشت و باید در فرصت یک‌ساله تعیین‌شده، شرایط لازم برای دریافت مجوز قطعی را فراهم کنند؛ در غیر این صورت، مجوز رشته‌محل لغو خواهد شد.

در مقابل، مجوز یکبار پذیرش رشته‌محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای سه عضو هیأت علمی تمام‌وقت یا بیشتر، به مجوز قطعی تبدیل می‌شود.

شرایط رشته‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، ملاک تصمیم‌گیری تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی است.

بر این اساس، مؤسسات دارای یک تا سه عضو هیئت علمی، در سال ۱۴۰۵ مجاز به پذیرش دانشجو در رشته‌های مشمول مجوز یکبار پذیرش نخواهند بود و یک سال تحصیلی، یعنی سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵، برای تأمین شرایط لازم و اخذ مجوز قطعی فرصت خواهند داشت. در صورت فراهم نشدن شرایط در مهلت مقرر، مجوز یکبار پذیرش لغو می‌شود.

در مقابل، مجوزهای یکبار پذیرش رشته‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای چهار عضو هیأت علمی یا بیشتر، به مجوز قطعی تبدیل خواهد شد.