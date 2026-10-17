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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۸

تکلیف رشته‌محل‌های یکبار پذیرش دانشگاه‌های غیرانتفاعی روشن شد

تکلیف رشته‌محل‌های یکبار پذیرش دانشگاه‌های غیرانتفاعی روشن شد

دفتر گسترش آموزش عالی، ضوابط تعیین تکلیف رشته‌محل‌های دارای مجوز یکبار پذیرش در دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی-غیرانتفاعی را بر اساس تعداد اعضای هیئت علمی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر گسترش آموزش عالی، ضوابط تعیین تکلیف رشته‌محل‌های دارای مجوز یکبار پذیرش از سال ۱۳۹۶ در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی را اعلام کرد. بر اساس این ضوابط، وضعیت پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۵ و تبدیل مجوزهای یکبار پذیرش به مجوز قطعی، بر اساس تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تعیین می‌شود.

این موضوع در جلسه شماره ۹۸۸ شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۴ مطرح و با مدل پیشنهادی برای تعیین تکلیف رشته‌محل‌های دارای مجوز یکبار پذیرش موافقت شده است.

این تصمیم در ادامه بخشنامه‌های پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره درج و به‌روزرسانی اطلاعات اعضای هیئت علمی تمام‌وقت و مدرسان حق‌التدریس در سامانه آموزش عالی و اخذ تأییدیه مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم اتخاذ شده است.

ضوابط رشته‌محل‌های کارشناسی ارشد و کارشناسی

بر اساس مصوبه اعلام‌شده، در مقاطع کارشناسی ارشد، ملاک تصمیم‌گیری تعداد اعضای هیأت علمی تمام‌وقت در زیرگروه آموزشی و در مقطع کارشناسی، تعداد اعضای هیأت علمی تمام‌وقت در گروه آموزشی خواهد بود.

بر این اساس، دانشگاه‌ها و مؤسسات فاقد عضو هیأت علمی، در سال ۱۴۰۵ مجاز به پذیرش دانشجو در رشته‌محل‌های مشمول این ضوابط نخواهند بود. این مؤسسات یک سال، صرفاً در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، برای تأمین شرایط و اخذ مجوز قطعی فرصت خواهند داشت و در صورت رفع نشدن کمبودها، مجوز رشته‌محل لغو می‌شود.

همچنین، دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای یک یا دو عضو هیأت علمی، تنها برای سال ۱۴۰۵ امکان تمدید مجوز یکبار پذیرش را خواهند داشت و باید در فرصت یک‌ساله تعیین‌شده، شرایط لازم برای دریافت مجوز قطعی را فراهم کنند؛ در غیر این صورت، مجوز رشته‌محل لغو خواهد شد.

در مقابل، مجوز یکبار پذیرش رشته‌محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای سه عضو هیأت علمی تمام‌وقت یا بیشتر، به مجوز قطعی تبدیل می‌شود.

شرایط رشته‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، ملاک تصمیم‌گیری تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی است.

بر این اساس، مؤسسات دارای یک تا سه عضو هیئت علمی، در سال ۱۴۰۵ مجاز به پذیرش دانشجو در رشته‌های مشمول مجوز یکبار پذیرش نخواهند بود و یک سال تحصیلی، یعنی سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵، برای تأمین شرایط لازم و اخذ مجوز قطعی فرصت خواهند داشت. در صورت فراهم نشدن شرایط در مهلت مقرر، مجوز یکبار پذیرش لغو می‌شود.

در مقابل، مجوزهای یکبار پذیرش رشته‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای چهار عضو هیأت علمی یا بیشتر، به مجوز قطعی تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 6976350
زهرا سیفی

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