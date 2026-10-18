تامین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات در شرایط بحران

نادر توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت مراکز درمانی این دانشگاه، اقدامات انجام‌شده پس از جنگ و آمادگی برای شرایط بحرانی اظهار کرد: در حوزه منابع انسانی، بر اساس پروتکل‌هایی که در اختیار داریم و با توجه به شرایط ویژه، همواره آمادگی لازم را حفظ می‌کنیم. همچنین از تجربه‌هایی که در بحران‌های گذشته به دست آورده‌ایم، برای برنامه‌ریزی و آمادگی بیشتر استفاده می‌کنیم.

وی افزود: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ذخایر راهبردی شش‌ماهه را به‌صورت دپو در نظر گرفته‌ایم. همچنین در کمیته سلامت و امنیت غذایی، برنامه ویژه‌ای برای تأمین و مدیریت تغذیه در بیمارستان‌ها در شرایط بحران پیش‌بینی شده است.

به‌روزرسانی ذخایر سوخت بیمارستان‌ها برای شرایط بحرانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زیرساخت‌های ضروری مراکز درمانی بیان کرد: ذخایر سوخت دیزل‌ژنراتورهای بیمارستان‌ها نیز به‌روزرسانی شده است و در بیشتر مراکز این اقدامات انجام شده است. البته همچنان با برخی مشکلات مواجه هستیم که باید برای رفع آن‌ها تلاش کنیم.

توکلی ادامه داد: در ساخت بیمارستان‌های جدید نیز تلاش می‌کنیم الزامات مربوط به شرایط بحران رعایت شود تا این مراکز از ابتدا با در نظر گرفتن نیازهای مرتبط با چنین شرایطی طراحی و تجهیز شوند.

وی با اشاره به پروژه‌های درمانی در دست تکمیل گفت: امسال تکمیل بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج و بیمارستان روان‌پزشکی را در برنامه داریم و امیدواریم در صورت فراهم‌بودن شرایط و نبود مشکل، این مراکز به بهره‌برداری برسند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین درباره روند ساخت بیمارستان حضرت رسول(ص) اظهار کرد: این بیمارستان نیز از پروژه‌های خیرساز است که در حال ساخت بوده و با ظرفیت ۳۲۰ تخت در دست اجراست.

توسعه خدمات درمانی در مناطق حاشیه‌ای تهران

توکلی با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی ایران برای ارتقای خدمات درمانی در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ما، ارائه خدمات در مناطق حاشیه‌ای و شهرستان‌هایی مانند رباط‌کریم، بهارستان، ملارد، شهریار و شهر قدس بوده است.

وی افزود: با وجود اینکه همچنان کمبودهای قابل‌توجهی در این مناطق داریم، توانسته‌ایم تجهیزات بیمارستان‌ها را به‌روز کنیم و خدمات درمانی مناسبی به مردم ارائه دهیم. تلاش ما این است که با وجود محدودیت‌ها، سطح خدمات درمانی در این مناطق ارتقا پیدا کند و مردم دسترسی بهتری به خدمات سلامت داشته باشند.

تلاش برای بهبود وضعیت پرداخت و مطالبات کارکنان سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر اهمیت توجه به منابع انسانی در نظام سلامت اظهار کرد: توجه ویژه به منابع انسانی از دیگر محورهای فعالیت ما بوده است. در حوزه نظام پرداخت، تلاش می‌کنیم پرداختی‌های کارکنان و پزشکان دانشگاه به‌روز باشد.

وی ادامه داد: با توجه به عقب‌افتادگی مطالبات بیمه‌ای، تلاش می‌کنیم تا حد امکان به بهبود شرایط پرداخت و وضعیت مالی کارکنان و پزشکان کمک کنیم.

توکلی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی مردم از تحولات آینده و احتمال بروز شرایط بحرانی گفت: قطعاً نمی‌توانیم بگوییم مردم هیچ نگرانی نداشته باشند؛ به هر حال، شرایط، شرایط جنگی است و نگرانی در چنین وضعیتی طبیعی است.

وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر حوزه سلامت افزود: یکی از مسائل مهم در شرایط کنونی، تحریم‌های ظالمانه‌ای است که اعمال شده و حوزه دارو و غذا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشکلات ناشی از شرایط مرزی، مسائلی را در این زمینه ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: بنابراین، وجود نگرانی در چنین شرایطی قابل درک است، اما آنچه می‌توان بر آن تأکید کرد، نقش حوزه سلامت در مدیریت بحران‌هاست. حوزه سلامت یکی از بخش‌های مهم کشور است که در بحران‌های گذشته نیز در کنار مردم حضور داشته و به افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و کشور کمک کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه نظام سلامت تلاش می‌کند با حفظ آمادگی مراکز درمانی، تأمین نیازهای ضروری و ارائه خدمات به مردم، در شرایط بحرانی نیز در کنار آنان باشد.