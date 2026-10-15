محمدرضا شالبافان مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آسیب‌های روان‌شناسی زرد و فعالیت افراد فاقد صلاحیت تخصصی در فضای مجازی، اظهار کرد: اگر با اقداماتی مواجه شویم که ادعاهای بزرگ و اغراق‌آمیز، نتایج کوتاه‌مدت و درمان‌های تضمینی به افراد ارائه می‌کنند، باید بدانیم که حتی اگر در کنار این ادعاها برخی اصول علمی نیز تا حدودی رعایت شوند، چنین رویکردی را نمی‌توان یک روند علمی دانست.

وی با تأکید بر اینکه بهبود سلامت روان به پیگیری و ممارست نیاز دارد، افزود: مردم باید بدانند مداخلاتی که می‌توانند به بهبود سلامت روان کمک کنند، معمولاً به پیگیری، استمرار و مشارکت خود افراد نیاز دارند. همچنین نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه واحد پیچید؛ زیرا شرایط و نیازهای روانی افراد با یکدیگر متفاوت است.

توصیه‌های عمومی سلامت روان جایگزین درمان تخصصی نیستند

مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به توصیه‌های عمومی برای حفظ سلامت روان در شرایط بحرانی بیان کرد: برای مثال، در شرایط بحران توصیه می‌کنیم افراد تا حد امکان روال عادی زندگی خود را حفظ کنند، برنامه خواب و بیداری منظمی داشته باشند و فعالیت بدنی و ورزش منظم را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

شالبافان ادامه داد: همچنین برخی تکنیک‌ها و مهارت‌های مدیریت استرس به افراد آموزش داده می‌شود تا بتوانند بهتر با شرایط دشوار و فشارهای روانی کنار بیایند.

وی تأکید کرد: با این حال، تمام این توصیه‌ها ماهیت پیشگیرانه دارند و هدف آن‌ها کمک به حفظ سلامت روان و کاهش آسیب‌های احتمالی است. اگر فردی دچار اختلال یا مشکل روانی شود، لازم است برای دریافت درمان تخصصی به متخصصان مربوطه مراجعه کند و نباید توصیه‌های عمومی را جایگزین درمان حرفه‌ای کند.

بسته‌های گران‌قیمت سلامت روان؛ بازاریابی به‌جای رویکرد علمی

مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به عرضه برخی خدمات و بسته‌های گران‌قیمت در حوزه سلامت روان خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد، ارائه بسته‌های گران‌قیمت بیش از آنکه مبتنی بر اصول علمی باشد، به بازاری‌سازی سلامت شباهت دارد.

شالبافان بر ضرورت آگاهی مردم نسبت به تفاوت میان مداخلات علمی سلامت روان و ادعاهای تبلیغاتی تأکید کرد و یادآور شد: افراد باید در مواجهه با وعده‌های اغراق‌آمیز و تضمین‌شده درباره درمان مشکلات روانی، با دقت بیشتری تصمیم بگیرند و در صورت بروز اختلال، مسیر درمان تخصصی را دنبال کنند.