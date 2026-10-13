حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مأموریت‌های سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار کرد: طرح مصباح با هدف تقویت معنویت و ارتقای سطح فرهنگی و دینی کارکنان، خانواده‌ها و کارکنان وظیفه طراحی شده و متناسب با نیازهای هر گروه اجرا می‌شود.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، مسابقات قرآنی، کلاس‌های مشاوره و جشن‌های استقبال از سربازان و بدرقه آنان از جمله برنامه‌هایی است که در چارچوب این طرح دنبال می‌شود.

ارشد و هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت توانمندسازی کارکنان وظیفه تصریح کرد: دوران سربازی باید فرصتی برای یادگیری مهارت‌های کاربردی باشد تا سربازان پس از پایان خدمت بتوانند از آموخته‌های خود در زندگی و مسیر اشتغال استفاده کنند.

کیانی ادامه داد: در همین راستا، آموزش مهارت‌هایی متناسب با نیازهای بازار کار از جمله آرایشگری، عکاسی، کار با نرم‌افزار فتوشاپ و تعمیر و سرویس کولر گازی برای سربازان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به نقش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در تقویت روحیه معنوی کارکنان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ قرآن و نهج‌البلاغه، برگزاری نمازهای جماعت و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برای کارکنان و خانواده‌های ارتش از جمله مأموریت‌های این سازمان است.

کیانی همچنین از تعامل با نهادهای فرهنگی و آموزشی خبر داد و گفت: همکاری با آموزش‌وپرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و سایر مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور کارکنان عقیدتی سیاسی در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بیان کرد: کارکنان این مجموعه در کنار رزمندگان حضور داشتند و برای تقویت روحیه معنوی و سلحشوری آنان تلاش می‌کردند.

ارشد عقیدتی سیاسی ارتش در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری افزود: در جریان حوادث و حملات اخیر، ۸۹ نفر از کارکنان ارتش در این منطقه به شهادت رسیدند و مسئولان ارتش با حضور در منازل شهدا، پیام فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی زمینی را به خانواده‌های آنان ابلاغ کردند.

کیانی با اشاره به استقبال مردم از برنامه‌های بزرگداشت شهدا خاطرنشان کرد: حضور مردم در مراسم مرتبط با ایثار و شهادت، بیانگر توجه آنان به مقام شهدا و قدردانی از فداکاری نیروهای مسلح است.