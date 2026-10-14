به گزارش خبرنگار مهر، اعلام میزان پاداش مدال‌ آوران المپیک جوانان، بار دیگر تفاوت ارزش‌ گذاری ۳ رنگ مدال در نظام پاداش‌ دهی ورزش ایران را به نمایش گذاشت. بر اساس مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، مدال‌ آوران طلا در داکار یک میلیارد تومان، نقره ۴۰۰ میلیون تومان و برنز ۱۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت می‌ کنند؛ البته این هر یک از این ارقام با ورود وزارت ورزش و تخصیص پاداش جداگانه توسط وزیر تغییراتی داشته است اما این ورود در اصل ماجرا تغییری ایجاد نکرده است یعنی «ارقامی که فاصله معنا دار میان پاداش قهرمانی و دو مدال دیگر را نشان می‌ دهد.»

این تفاوت البته تنها به پاداش مدال آوران المپیک جوانان محدود نمی‌ شود. برای پاداش مدال آوران بازی‌ های آسیایی نیز فاصله پاداش مدال طلا با نقره و برنز قابل توجه تعیین شد؛ موضوعی که می‌تواند از اولویت کسب مدال طلا در سیاست‌ های تشویقی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک حکایت داشته باشد، حتی کمیته ملی پارالمپیک که در تعیین پاداش مدال آورانش برای بازی های پاراآسیایی از کمیته ملی المپیک الگوبرداری کرد.

فاصله میان پاداش تعیین شده برای طلایی های المپیک داکار با نقره و برنز این بازی ها مانند دیگر رویدادها، قابل توجه است

طلا؛ هدفی فراتر از سکو، پاداشی چند برابری

تعیین پاداشی بیشتر برای طلایی ها در هر رویداد ورزشی در واقع تصمیمی در راستای ارزش‌ گذاری بیشتر بر بالاترین سکوی قهرمانی است اما در کنار این تصمیم، پرسش‌ هایی درباره منطق نظام پاداش‌ دهی در ورزش ایران مطرح می‌ شود مبنی بر اینکه «آیا چند برابر کردن پاداش طلا، به همان نسبت شانس دستیابی به این مدال را افزایش می‌ دهد؟»، «آیا با توجه به اهمیت مدال طلا، همچنان باید برای نقره و برنز نیز پاداش قابل توجهی در نظر گرفت؟» و مهمتر از همه اینکه «آیا منابع مالی ورزش باید بیش از گذشته صرف تشویق قهرمانان پس از موفقیت شود یا درست تر آن است که سرمایه‌ گذاری برای فراهم کردن شرایط موفقیت در اولویت قرار گیرد؟»

بدون تردید، مدال طلا جایگاهی متفاوت در ورزش قهرمانی دارد. ایستادن بر سکوی نخست، به معنای عبور از تمام رقیبان و رسیدن به بالاترین نتیجه ممکن است و طبیعی است که این تفاوت در نظام پاداش‌ دهی نیز منعکس شود به خصوص که طلا و تعداد آن، اولین و مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر وضعیت و جایگاه کاروان ایران هم محسوب می شود. با این حال، تفاوت در ارزش‌ گذاری مدال‌ ها با اثر بخشی سیاست تشویقی یکسان نیست. افزایش مبلغ پاداش، به‌خودی‌ خود تضمینی برای افزایش احتمال قهرمانی نیست و میزان اثرگذاری آن به عوامل متعددی از جمله شرایط آماده‌ سازی، کیفیت مربیگری، امکانات تمرینی، وضعیت روانی ورزشکار و سطح رقابت بستگی دارد.

پاداش بیشتر برای طلا یعنی ارزش‌ گذاری بیشتر بر بالاترین سکو اما سوال اینجاست:

آیا چند برابر کردن پاداش طلا، به همان نسبت شانس دستیابی به این مدال را افزایش می‌ دهد؟

نگاهی به پاداش‌ های المپیکی ایران؛ ارقام بزرگ‌ تر، اما چند طلای بیشتر؟

بررسی پاداش‌ های اعلام‌ شده برای المپیک‌ های لندن، ریو و پاریس نشان می‌ دهد که ارزش اسمی جوایز مدال‌ آوران در طول زمان افزایش یافته است. وزارت ورزش برای المپیک لندن ۲۰۱۲، به مدال‌ آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی اختصاص داد. این مبالغ برای المپیک ریو ۲۰۱۶ به ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۲۰ سکه افزایش یافت.

در المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز وزارت ورزش برای مدال‌ های طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۱۰، ۴ و ۲ میلیارد تومان پاداش تعیین کرد. کمیته ملی المپیک نیز به همین ترتیب، ۸، ۴ و ۲ میلیارد تومان برای مدال‌آوران در نظر گرفت. این مبالغ جدا از پاداش‌ های احتمالی فدراسیون‌ ها بود؛ برای نمونه، فدراسیون کشتی برای مدال طلای المپیک پاریس ۵ میلیارد تومان وجه نقد به همراه پرداخت ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان به مدت یک سال تعیین کرده بود.

اما سوال اصلی اینجاست که آیا افزایش پاداش‌ ها به افزایش تعداد مدال‌ های طلای ایران در المپیک منجر شده است؟

کارنامه ایران در سه دوره اخیر بازی‌ های المپیک تابستانی، پاسخ ساده‌ ای به این پرسش نمی‌ دهد. کاروان ایران در بازی های ۲۰۱۶ ریو با ۳ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز به کار خود پایان داد. در بازی های ۲۰۲۰ توکیو نیز ۳ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز به دست آمد. در بازی های ۲۰۲۴ پاریس با وجود افزایش قابل توجه پاداش‌ های اعلام‌ شده، تعداد طلاها همچنان ۳ مدال بود؛ هر چند شمار مدال‌ های نقره به ۶ و برنز به ۳ رسید و مجموع مدال‌ های کاروان از ۷ مدال در توکیو به ۱۲ مدال افزایش یافت.

این مقایسه نشان می‌ دهد که افزایش پاداش‌ های اسمی در این دوره‌ ها با افزایش تعداد مدال‌ های طلای ایران «همراه نبوده است» اما چنین مشاهده‌ ای به‌ تنهایی اثبات نمی‌ کند که پاداش مالی بی‌اثر است. برای رسیدن به نتیجه‌ ای دقیق‌ تر، باید عواملی همچون سطح رقیبان، ترکیب کاروان، تعداد رشته‌ های مدال‌ آور و کیفیت آماده‌ سازی ورزشکاران نیز بررسی شود.

نتیجه مقایسه عملکرد ورزش ایران در سه دوره اخیر المپیک: افزایش پاداش ها با افزایش تعداد طلاها همراه نبوده است

پاداش نقره و برنز؛ ضرورتی که نباید نادیده گرفته شود

در کنار بحث افزایش پاداش طلا، پرسش دیگری نیز مطرح است مبنی بر اینکه «اگر هدف اصلی، تشویق ورزشکاران به کسب مدال طلا است، آیا باید از اهمیت پاداش نقره و برنز کاست؟»

واقعیت این است که تفاوت ارزش مدال‌ ها، لزوما به معنای کم‌ اهمیت بودن سایر سکوها نیست. دستیابی به مدال نقره یا برنز در رقابت‌ های بین‌ المللی نیز حاصل سالها تمرین و تلاش است و در بسیاری از رشته‌ ها، فاصله میان قهرمانی و سایر مدال‌ ها به جزئیاتی کوچک در عملکرد ورزشکار وابسته است. بنابراین، در نظر گرفتن پاداش برای این مدال‌ ها می‌ تواند بخشی از نظام حمایت از ورزشکاران باشد هرچند میزان آن باید متناسب با اهداف و منابع مالی ورزش کشور تعیین شود.

در واقع، مسئله اصلی نه یکسان بودن پاداش‌ هاست و نه حذف پاداش مدال‌ های نقره و برنز؛ بلکه رسیدن به «نسبتی منطقی» میان آنهاست که هم برتری مدال طلا را به رسمیت بشناسد و هم دستاوردهای دیگر ورزشکاران را نادیده نگیرد.

پاداش پس از موفقیت یا سرمایه‌گذاری برای رسیدن به آن؟

شاید مهمترین پرسش در این بحث، به زمان و شیوه هزینه‌ کرد منابع مالی ورزش بازگردد. پاداش، پس از تحقق موفقیت پرداخت می‌ شود در حالی که بخش اصلی مسیر قهرمانی، پیش از حضور در میدان رقابت شکل می‌ گیرد. اردو های باکیفیت، دسترسی به مربیان متخصص، تجهیزات مناسب، حمایت پزشکی و روان‌ شناختی و تامین نیازهای آماده‌ سازی، همگی می‌ توانند در ارتقای عملکرد ورزشکاران نقش داشته باشند.

از این منظر، افزایش پاداش طلا زمانی می‌ تواند بخشی از یک سیاست موفق تلقی شود که در کنار سایر حمایت‌ ها قرار گیرد و اثر بخشی آن نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد. اگر هدف، افزایش تعداد مدال‌ های طلا است، باید مشخص شود که افزایش پاداش تا چه اندازه انگیزه ورزشکار را تقویت می‌ کند و چه سهمی از موفقیت احتمالی، به کیفیت آماده‌ سازی و حمایت‌ های پیش از مسابقه وابسته است.

درست تر آن است که مشوق های مالی در کنار برنامه ریزی اصولی باشند

توجهی که کافی نیست

در نهایت، افزایش پاداش مدال طلا می‌ تواند نشانه‌ای از توجه بیشتر به قهرمانی باشد؛ اما معیار موفقیت این سیاست، صرفا رقم اعلام‌شده نیست. آنچه بیش از هر مسئله در این گزارش مورد هدف و تاکید است را شاید بتوان در قالب پرسش کلی مطرح کرد مبنی براینکه «اگر قرار است برای طلا هزینه بیشتری شود، آیا بهتر نیست در کنار افزایش پاداش پس از قهرمانی، سرمایه‌ گذاری برای افزایش احتمال رسیدن به آن نیز در اولویت قرار بگیرد؟»

به هر حال اهمیت مدال طلا و اختصاص پاداش بیشتر به آن، تنها بخشی از مسیر موفقیت ورزش کشور است. اگر هدف، ارتقای جایگاه ایران در میادین مختلف است، مشوق‌ های مالی باید در کنار برنامه‌ ریزی اصولی، پشتیبانی مستمر از ورزشکاران و سرمایه‌ گذاری هدفمند در رشته‌ های مدال‌ آور قرار بگیرند. بناید فراموش کرد که پاداش حاصل موفقیت است اما ساختن مسیر قهرمانی، از مدت‌ ها پیش از حضور ورزشکار در میدان رقابت آغاز می‌شود.