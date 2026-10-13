به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در دوره آموزشی استفاده از ارفاقات قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس که دادستان زنجان، معاونین دادگستری و دادستان و، قضات دادگاههای تجدید نظر، محاکم و دادسرا نیز حضور داشتند گفت :قضات بر استفاده حداکثری از ارفاقات قانونی و کاهش جمعیت کیفری اهتمام کنند.

وی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: قضات باید از نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند تا از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود و آزادی زندانیان واجد شرایط نیز با سرعت بیشتری انجام گیرد.

افراسیاب با تاکید بر اینکه قضات باید مسلط بر قوانین و مقررات و برخوردار از دانش حقوقی بالا باشند، گفت : با اشرافیت بر این موارد مهم و استفاده از نهاد های ارفاقی شاهد کاهش موجودی و تسریع در امر دادرسی خواهیم بود.

وی با اشاره به ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی و درجه بندی مجازات‌های تعزیزی اظهار داشت : قضات با بهره گیری از این مجازات‌ها که براعمال تخفیف و تشدید بر اساس نوع جرایم تاکید دارد خواستار توجه به ارفاقات قانونی در جرایم کم اهمیت شد.

رئیس گل دادگستری زنجان تصریح کرد : قضات امر دادرسی را برای طول یک ماه که از اول هر ماه شروع می شود مورد دقت و توجه قرار دهند اظهار داشت : بعضا برخی شعب با نادیده گرفتن این امر بیشترین دادرسی را به پایان هر ماه موکول می‌کنند که باید این خصوص تقسیم کار برای طول ۳۰روز داشته باشند.