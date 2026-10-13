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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

استفاده ازارفاقات قانونی مسیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاراهموار می‌ کند

استفاده ازارفاقات قانونی مسیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاراهموار می‌ کند

زنجان- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: استفاده از ارفاقات قانونی، مسیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را هموار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در دوره آموزشی استفاده از ارفاقات قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس که دادستان زنجان، معاونین دادگستری و دادستان و، قضات دادگاههای تجدید نظر، محاکم و دادسرا نیز حضور داشتند گفت :قضات بر استفاده حداکثری از ارفاقات قانونی و کاهش جمعیت کیفری اهتمام کنند.

وی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: قضات باید از نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند تا از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود و آزادی زندانیان واجد شرایط نیز با سرعت بیشتری انجام گیرد.

افراسیاب با تاکید بر اینکه قضات باید مسلط بر قوانین و مقررات و برخوردار از دانش حقوقی بالا باشند، گفت : با اشرافیت بر این موارد مهم و استفاده از نهاد های ارفاقی شاهد کاهش موجودی و تسریع در امر دادرسی خواهیم بود.

وی با اشاره به ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی و درجه بندی مجازات‌های تعزیزی اظهار داشت : قضات با بهره گیری از این مجازات‌ها که براعمال تخفیف و تشدید بر اساس نوع جرایم تاکید دارد خواستار توجه به ارفاقات قانونی در جرایم کم اهمیت شد.

رئیس گل دادگستری زنجان تصریح کرد : قضات امر دادرسی را برای طول یک ماه که از اول هر ماه شروع می شود مورد دقت و توجه قرار دهند اظهار داشت : بعضا برخی شعب با نادیده گرفتن این امر بیشترین دادرسی را به پایان هر ماه موکول می‌کنند که باید این خصوص تقسیم کار برای طول ۳۰روز داشته باشند.

کد مطلب 6976408

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