خسروپناه: هنرستان هنرهای زیبای اصفهان در شأن این استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، صبح سه‌شنبه در آیین افتتاحیه رویداد ملی صنایع خلاق مانوین که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در اصفهان در حال برگزاری است،با تأکید بر ضرورت پیوند حکمت و صنایع خلاق اظهار کرد: هنرستان هنرهای زیبا اصفهان با وجود برخورداری از ساختمان مناسب و استادان پیشکسوت، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و فعالیت آن در شأن این استان نیست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اصفهان در پرورش حکمت و هنر افزود: این هنرستان تقریباً تعطیل است و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی مجدد آن، ضرورت دارد وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای احیای این مجموعه اقدام کنند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه رویداد ملی صنایع خلاق مانوین به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شده است، بر ضرورت تدوین رویکردی مبتنی بر حکمت در توسعه صنایع خلاق تأکید کرد و گفت: صنایع فرهنگی و فناوری‌های فرهنگی، چه سنتی و چه مدرن، از فرهنگ جدا نیستند و نمی‌توان آن‌ها را پدیده‌هایی خنثی دانست؛ ازاین‌رو، صنایع خلاق هر کشور متناسب با زمینه‌های فرهنگی و تمدنی آن شکل می‌گیرند.

خسروپناه با تبیین مفهوم صنایع خلاق حکمی بیان کرد: حکمت در این رویکرد بر سه پایه عقلانیت، فضیلت و خدمت به مردم استوار است. هنر با تخیل و خیال پیوند دارد، اما خیال هنرمند باید پشتوانه عقلانیت داشته باشد و اثر خلاقانه، افزون بر نوآوری و برخورداری از ارزش‌های اخلاقی، باید بتواند گرهی از مسائل مردم باز کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تمدنی اصفهان در شکل‌گیری سنت حکمت ایرانی، توسعه صنایع خلاق را نیازمند پیوند میان مبانی نظری و مسائل اجرایی دانست و افزود: پرداختن به مباحث فلسفی بدون توجه به مشکلات واقعی فعالان این حوزه کافی نیست؛ همان‌طور که اقدامات اجرایی نیز بدون برخورداری از پشتوانه فکری و حکمی نمی‌توانند مسیر توسعه پایداری ایجاد کنند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح اقدامات سیاستی انجام‌شده در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد و ساختارهایی از جمله سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور و ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در معاونت علمی ریاست جمهوری را به تصویب رسانده است.

خسروپناه با اشاره به مصوبات این شورا در حوزه‌هایی همچون اسباب‌بازی، صنایع دستی، موسیقی، بازی‌های رایانه‌ای، پویانمایی و صوت و تصویر فراگیر، بر ضرورت عبور از مرحله سیاست‌گذاری و تمرکز بر اجرای مؤثر برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: مسئله اصلی این است که ساختارهای ایجادشده تا چه اندازه می‌توانند مشکلات واقعی هنرمندان، تولیدکنندگان و شرکت‌های فعال در صنایع خلاق را برطرف کنند.

وی به‌روزرسانی اسناد موجود و تدوین نقشه راه اجرایی همراه با شاخص‌های قابل ارزیابی را از الزامات توسعه این حوزه برشمرد و اظهار کرد: تعیین هدف و راهبرد، بدون مشخص‌کردن مسیر دستیابی به اهداف و شاخص‌های سنجش عملکرد، نمی‌تواند به خروجی مؤثر منجر شود. اسناد باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که امکان ارزیابی نتایج آن‌ها وجود داشته باشد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه صنایع خلاق، همگرایی میان نهادهای مرتبط را ضروری دانست و گفت: صنایع دستی، هنر، آموزش، تولیدات فرهنگی و سایر بخش‌های صنایع خلاق میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده‌اند و اگر هر مجموعه به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، فعالان این حوزه با سردرگمی و موانع بیشتری مواجه خواهند شد.

خسروپناه راه‌اندازی صندوق مستقل حمایت مالی از فعالان صنایع خلاق را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست و افزود: هنرمندان و تولیدکنندگان برای تبدیل ایده‌های خود به محصولات و کسب‌وکارهای پایدار به حمایت مالی نیاز دارند و ایجاد سازوکاری مشخص برای تأمین منابع مالی می‌تواند به تقویت فعالیت‌های خلاقانه کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رشته‌های صنایع خلاق در هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها، راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری تخصصی در این حوزه را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیازهای صنایع خلاق کافی نیست و توسعه زیرساخت‌های تخصصی باید متناسب با گستردگی این حوزه و نیازهای فعالان آن دنبال شود.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح فرایندهای صدور مجوز را از دیگر الزامات رونق صنایع خلاق برشمرد و گفت: صدور مجوزها در برخی موارد با سلیقه‌های متفاوت و تأخیرهای طولانی همراه است؛ درحالی‌که فرایندهای هوشمند، سریع و سامانه‌ای و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند از سردرگمی متقاضیان جلوگیری کند.

خسروپناه همچنین کاهش موانع مالیاتی و تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان صنایع خلاق را ضروری دانست و افزود: اعمال فشارهای مالیاتی از ابتدای فعالیت می‌تواند مانع شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارهای نوپا شود؛ بنابراین، حمایت از تولیدکنندگان و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی باید متناسب با شرایط این بخش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در تعرفه‌های محصولات وارداتی صنایع خلاق بیان کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌ها و تعهدات مالیاتی مواجه‌اند، پایین‌بودن تعرفه محصولات وارداتی می‌تواند رقابت را برای فعالان داخلی دشوار کند و لازم است این سیاست‌ها با هدف حمایت از تولید داخلی مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان، تقویت دیپلماسی صنایع خلاق و رفع موانع صادرات محصولات فرهنگی را از الزامات توسعه این بخش دانست و تأکید کرد: ارتباطات بین‌المللی و حضور در بازارهای خارجی، علاوه بر گسترش فرصت‌های صادراتی، برای رشد و توسعه صنایع خلاق در داخل کشور نیز اهمیت دارد.