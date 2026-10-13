اعتراف بازیکنان الغرافه پس از باخت به استقلال؛ مسئولیت شکست با ماست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الغرافه و استقلال در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کشورمان به پایان رسید تا آبی ها دومین برد متوالی خود را کسب کنند.

علاالدین حسن بازیکن تیم فوتبال الغرافه قطر در گفتگو با شبکه الکاس اظهار داشت: متاسفانه الغرافه پس از گذشت دو بازی در این رقابت‌ها هنوز نتوانسته امتیازی کسب کند. در دیدار نخست مقابل الهلال عملکرد خوبی داشتیم، اما ناراحت بودیم و شانس با ما یار نبود.

وی افزود: در بازی امروز فرصت‌هایی برای گلزنی داشتیم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. در مقابل، تیم ایرانی آماده بود و با رویکردی هجومی وارد زمین شد و توانست از فرصت‌های خود بهره ببرد.

بازیکن الغرافه با پذیرش مسئولیت این شکست گفت: ما بازیکنان مسئولیت این نتیجه را بر عهده می‌گیریم و باید اشتباهات خود را بپذیریم. در بازی قبلی‌مان در لیگ داخلی نیز اشتباهاتی داشتیم که هزینه زیادی برای الغرافه به همراه داشت و متأسفانه امروز هم شاهد تکرار همان اتفاقات بودیم و امتیازها را از دست دادیم.

حسن ادامه داد: شروع این فصل برای الغرافه برخلاف چیزی بوده که از این تیم انتظار می‌رود. تلاش کردیم به پیروزی برسیم، شرایط را اصلاح کنیم و دوباره به مسیر درست بازگردیم، اما تاکنون موفق نشده‌ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: می‌خواستیم در این بازی پیروز شویم، هواداران را خوشحال کنیم و به مسیر پیروزی‌ها و جایگاه همیشگی الغرافه بازگردیم، اما این اتفاق رخ نداد. امیدوارم در بازی‌های آینده شرایط تغییر کند و بتوانیم نتایج بهتری بگیریم. این شکست را به هواداران تسلیت می‌گویم و امیدوارم در دیدارهای بعدی جبران کنیم.

فرجانی ساسی بازیکن تیم فوتبال الغرافه قطر که تک گل این تیم را در دیدار مقابل استقلال به ثمر رساند، پس از شکست ۲ بر یک برابر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: متاسفانه الغرافه در دومین بازی خود در این رقابت‌ها نیز شکست خورد و هنوز نتوانسته امتیازی کسب کند، اما این نتایج لزوما نشان‌دهنده کیفیت عملکرد تیم نیست.

وی افزود: فکر می‌کنم در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشتیم و فرصت‌های زیادی برای گلزنی ایجاد کردیم، اما فوتبال همین است و گاهی بدشانسی مانع رسیدن تیم به نتیجه مطلوب می‌شود. ما تلاش می‌کنیم و به کار خود ادامه می‌دهیم تا بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

بازیکن الغرافه ادامه داد: هر یک از ما باید تلاش کند عملکردش را بهبود ببخشد و از تکرار اشتباهات جلوگیری کند. امیدوارم با کسب نخستین پیروزی، الغرافه دوباره به مسیر درست بازگردد. من به هم‌تیمی‌هایم اعتماد دارم و مطمئنم می‌توانیم قوی‌تر از گذشته بازگردیم.

ساسـی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ناکامی الغرافه گفت: بدشانسی یکی از عوامل این نتایج بوده، اما تا حدودی هم با مشکل تمرکز مواجه بودیم و این موضوع در فوتبال طبیعی است. تیمی که اشتباهات کمتری مرتکب شود و تمرکز بیشتری داشته باشد، شانس بالاتری برای پیروزی خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: همه ما مسئولیت نتایج تیم را بر عهده داریم و هر بازیکن باید بهترین عملکرد خود را ارائه دهد. من هم تلاش می‌کنم کمک بیشتری به تیم کنم. به اتحاد و همدلی بازیکنان اعتقاد دارم و می‌دانم که به یکدیگر اعتماد داریم. امیدوارم با ادامه تلاش‌ها بتوانیم به شرایط خوب بازگردیم و در بازی‌های آینده نتایج بهتری کسب کنیم.