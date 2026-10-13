به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی حسن‌زاده، ظهر سه‌شنبه در کارگاه آموزشی «کُد» با موضوع رمزگشایی و پاسخ به چالش‌های فکری نوجوانان که با حضور معاونان پرورشی مدارس در سالن جلسات آموزش و پرورش لنگرود برگزار شد، اظهار کرد: شناخت دغدغه‌های مربیان و دانش‌آموزان و تقویت مهارت‌های ارتباطی برای مواجهه با مسائل فکری و فرهنگی نسل جوان، امری ضروری است.

ضرورت هم‌افزایی و انتقال تجربه میان مربیان

حجت‌الاسلام حسن‌زاده با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه بیان کرد: هدف از تشکیل این جلسات، هم‌فکری، هم‌افزایی و انتقال تجربه میان مربیان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت است؛ چراکه مواجهه با پرسش‌ها و شبهات نوجوانان و جوانان، نیازمند شناخت دقیق مسائل روز، آگاهی از ویژگی‌های روان‌شناختی این گروه سنی و برخورداری از مهارت‌های لازم برای پاسخ‌گویی است.

وی افزود: معلمان در رشته‌های مختلف، از قرآن و معارف دینی گرفته تا ریاضی و سایر دروس، می‌توانند در عرصه فرهنگی و تربیتی اثرگذار باشند؛ اما گاهی در نحوه ورود به گفت‌وگو با نوجوانان، ایجاد ارتباط مؤثر و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات آنان با تردیدهایی مواجه می‌شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با بیان اینکه هیچ فردی به‌تنهایی پاسخ همه مسائل را نمی‌داند، تصریح کرد: این جلسات باید به‌صورت کارگاهی برگزار شود تا مربیان ضمن انتقال تجربه‌های خود، با روش‌های صحیح ارتباط‌گیری با نوجوانان، شناخت ریشه‌های شبهات و شیوه‌های متناسب پاسخ‌گویی آشنا شوند.

شناخت دغدغه‌های مربیان؛ مقدمه‌ای برای شناخت مسائل دانش‌آموزان

حجت‌الاسلام حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت توجه به شرایط روحی و فکری مربیان گفت: پیش از ورود به مسائل و دغدغه‌های دانش‌آموزان، باید به دغدغه‌های خود مربیان نیز توجه کنیم؛ زیرا اگر مربی از آرامش فکری و روانی کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند آن‌گونه که باید در ایجاد آرامش و هدایت فکری دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کند.

وی اضافه کرد: لازم است در چنین جلساتی، زمینه‌ای فراهم شود تا مربیان بتوانند مسائل و دغدغه‌های واقعی خود را مطرح کنند و با همفکری یکدیگر برای آن‌ها راه‌حل بیابند؛ چراکه شناخت مسائل معلمان و مربیان، یکی از مقدمات ضروری برای درک بهتر شرایط نوجوانان و جوانان است.

پاسخ‌گویی به شبهات اعتقادی با شناخت دقیق پرسش‌های نسل جدید

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با اشاره به برخی پرسش‌های اعتقادی نوجوانان بیان کرد: گاهی دانش‌آموزان پرسش‌هایی درباره چرایی انتخاب پیامبران و امامان مطرح می‌کنند و می‌پرسند چه ویژگی‌هایی موجب شده است این شخصیت‌ها برای هدایت انسان‌ها برگزیده شوند. این پرسش‌ها باید جدی گرفته شوند و مربیان با شناخت دقیق موضوع و برخورداری از استدلال‌های روشن و قابل فهم، به آن‌ها پاسخ دهند.

وی افزود: مواجهه با شبهات نباید صرفاً به بیان پاسخ‌های از پیش آماده محدود شود، بلکه مربی باید بتواند ریشه پرسش را شناسایی کند، فضای گفت‌وگو را شکل دهد و متناسب با سطح فهم و نیاز مخاطب، پاسخ ارائه کند.

حجت‌الاسلام حسن‌زاده همچنین با اشاره به موضوعاتی همچون فقر، بی‌عدالتی، ضعف اعتقادی و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: مسائل و رفتارهای نوجوانان و جوانان را نمی‌توان با یک عامل توضیح داد؛ ازاین‌رو، برای شناخت درست چالش‌های این نسل باید مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی را در نظر گرفت.

تأکید بر پیوند آموزش و پرورش در نظام تربیتی

وی با انتقاد از غلبه نگاه آموزشی بر برخی فرایندهای تربیتی، بر ضرورت تقویت بُعد پرورشی در کنار آموزش تأکید کرد و گفت: صرف انتقال اطلاعات و افزایش دانش، به‌تنهایی برای شکل‌گیری شخصیت متعهد و مسئولیت‌پذیر کافی نیست؛ بلکه آنچه فرد می‌آموزد باید در رفتار و عمل او نیز نمود پیدا کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با اشاره به اهمیت تبدیل آموخته‌ها به رفتار عملی افزود: علم زمانی می‌تواند نقش هدایتگر داشته باشد که در زندگی فرد اثر بگذارد و در رفتار، گفتار و تصمیم‌های او نمایان شود. بنابراین، نظام تعلیم و تربیت باید علاوه بر آموزش، به پرورش اخلاقی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شکل‌گیری تعهد در دانش‌آموزان نیز توجه کند.

گفتنی است سلسله کارگاه‌های آموزشی «کُد» با موضوع رمزگشایی و پاسخ به چالش‌های فکری نوجوانان، با همکاری آموزش و پرورش و اداره تبلیغات اسلامی لنگرود و طی چند جلسه برگزار می‌شود.