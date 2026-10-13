استاندار قم: کارنامه بانک مسکن در این استان عالی و بسیار موفق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، در جریان سفر خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن به همراه رئیس هیات‌مدیره و اعضای هیات‌عامل به استان قم، نشست مشترکی با اکبر بهنام‌جو، استاندار قم برگزار شد. در این نشست، استاندار قم با ابراز رضایت از روند اجرایی پروژه‌ها، بانک مسکن را پیشرانِ موفقیت‌های مسکن در استان توصیف کرد.

اکبر بهنام‌جو با تأکید بر کارآمدی تیم اجرایی بانک مسکن در این استان گفت: الحمدلله بانک مسکن در استان قم کارنامه عالی و بسیار موفقی دارد و ما شاهد یک تیم پرتوان و پرتلاش هستیم.

وی افزود: پروژه‌های نهضت ملی در استان از پیشرفت فیزیکی بالای ۹۷ درصد برخوردارند که این خود گویای اهتمام جدی بانک است. در واقع، آرامش خاصی در استان در خصوص پروژه‌های مسکن حاکم است که مدیون همکاران پرتلاش بانک مسکن در شعب استان هستیم.

استاندار قم همچنین به سایت ۲۹ هزار واحدی «شهید رئیسی» اشاره کرد و افزود: این سایت پر از امکانات است؛ به طوری که علاوه بر ساخت و سازِ باکیفیت واحدها، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی خوبی نیز برای مردم پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مرحله کارهای پایانی پروژه‌ها هستیم و امیدواریم با همدلی و همفکری موجود بین دولت و بانک مسکن، شاهد بهره‌برداری نهایی از این پروژه‌ها باشیم.

خورسندیان: بانک مسکن آمادگی عاملیت شبکه بانکی در حوزه نهضت ملی را دارد

مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با استاندار قم، با تأکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد طرح نهضت ملی مسکن در کشور بر عهده این بانک است، آمادگی این بانک را برای پذیرش عاملیت شبکه بانکی در حوزه مسکن اعلام کرد.

خورسندیان در نشست با استاندار قم با اشاره به سهم ۵۰ درصدی بانک مسکن از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح کشور، به تشریح راهکارهای تسریع در تکمیل پروژه‌ها پرداخت و اظهار داشت: بانک مسکن آمادگی دارد عاملیت شبکه بانکی در حوزه مسکن را بر عهده بگیرد.

مدیرعامل بانک مسکن ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار قم افزود: پیشنهاد ما این است که منابع سایر بانک‌ها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا با تجمیع این منابع، پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.

وی با اشاره به چالش‌های مالی موجود تصریح کرد: در حال حاضر بانک مسکن با ناترازی نزدیک به ۶۰ همت مواجه است و میزان مصارف بانک از منابع آن پیشی گرفته است؛ با این وجود، اگر بتوان منابع مالی را به سمت بانک مسکن هدایت کرد، امکان تأمین مالی و تکمیل سایر پروژه‌های باقی‌مانده در استان قم و دیگر نقاط کشور فراهم خواهد شد.

تأمین مالی ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد در سایت شهید رئیسی

در ادامه این نشست، خورسندیان، به تشریح آخرین وضعیت عملکرد این بانک در طرح نهضت ملی مسکن در قم پرداخت.

خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مجموع قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن در بانک مسکن استان قم ۲۱ هزار و ۶۴۳ واحد است که ۱۸ هزار و ۳۴۷ واحد آن دارای متولی و مابقی به صورت خودمالک هستند.

وی با تأکید بر نقش محوری بانک مسکن در بزرگ‌ترین سایت نهضت ملی کشور تصریح کرد: بانک مسکن تأمین مالی ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد از سایت شهید رئیسی را بر عهده گرفته است و با تمام توان برای تکمیل آن تلاش می‌کند.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان با ارائه آمار نهایی تا پایان شهریورماه اعلام کرد: مبلغ تسهیلات منعقده نهضت ملی در قم ۱۳۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال پرداخت شده است. ثبت نسبت ۹۱.۲ درصدی پرداخت تسهیلات به مبلغ منعقده، نشان از تعهد بالای بانک مسکن به تحقق وعده‌ها و همراهی با مردم شریف قم دارد.