هاشمی: جذب جوانان به مساجد با حضور فعال ائمه جماعت تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه در شورای اقامه نماز خراسان جنوبی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاسیه سراسری نماز اخیر که در مشهد برگزار شد، تأکید کرد: این پیام دارای محتوای بسیار غنی بود که یادآور پیام‌های آقای شهید است و باید در جلسات مختلف مانند شورای اداری بر روی محتوای این پیام و زمینه‌سازی برای اجرای آن تأکید شود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند برای جذب جوانان به مساجد و نماز جماعت توسط بعضی از ائمه جماعت کارهای خوبی انجام شده است، اما انتظار داریم که امامان جماعت با حضور ساعتی قبل از اقامه نماز جماعت در مساجد، زمینه جذب بیشتر جوانان به مساجد و اقامه نماز جماعت در مساجد را فراهم کنند.

هاشمی در ادامه بر رعایت نظافت در مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی و سرویس‌های بهداشتی تأکید کرد و افزود: انتظار نداریم که دستگاه اجرایی در استان حداقل امتیاز در خصوص مبحث اقامه نماز را کسب کند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان این‌که سفر وزیر آموزش و پرورش به خراسان جنوبی همراه با خیر و برکت بسیاری بود، ادامه داد: از طریق قول وزیر آموزش و پرورش برای تأمین فرش نمازخانه مدارس و آستان قدس و همچنین مسئولیت اجتماعی معادن برای تأمین فرش نمازخانه‌ها باید اقدام لازم انجام شود.

هاشمی با بیان این‌که حدود ۱۳۰ هزار نفر در رزمایش جانفدای خراسان جنوبی شرکت کردند، تأکید کرد: بر اساس نقل‌قول‌های انجام‌شده در سطح کشور، تنها جایی که به جانفدای ایران جان داد، خراسان جنوبی است.

به گفته وی، رزمایش جانفدا به‌طور بی‌نظیری در استان برگزار شد و همه مردم و دستگاه‌های اجرایی، به‌خصوص شهرداری، بسیج و سپاه و... پای کار بودند.