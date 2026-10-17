الهام حسینی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات جهانی چین گفت: مسابقات جهانی آغاز چرخه المپیک است و با توجه به قوانینی که برای کسب سهمیه در نظر گرفته شده، در دوره نخست ۶ مسابقه لحاظ شده که ورزشکاران حاضر در چرخه المپیک باید حداقل در سه مسابقه شرکت کنند. در سال بعد نیز چهار مسابقه در نظر گرفته شده که ورزشکاران باید حداقل در دو مسابقه حضور داشته باشند.

وی افزود: در نهایت میانگین رکوردهای پنج مسابقه محاسبه می‌شود و وزنه‌برداران برتر هر وزن در مسیر کسب سهمیه المپیک قرار می‌گیرند. بر همین اساس باید برای حضور ورزشکاران در مسابقات مختلف برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا ضمن حفظ آمادگی، شانس آن‌ها برای ادامه حضور در چرخه المپیک نیز از بین نرود.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان با اشاره به تقسیم ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های پیش رو گفت: با توجه به اینکه بچه‌های ما در تاشکند وزنه زدند و در بازی‌های آسیایی نیز حضور داشتند، تصمیم گرفتیم ورزشکاران را برای مسابقات مختلف تقسیم کنیم. قرار است تعدادی از بچه‌ها در رقابت‌های چین و تعدادی دیگر در مسابقات قطر کاپ شرکت کنند. مهسا بهشتی در دو مسابقه متوالی شرکت کرده است و با توجه به ضرورت حفظ ظرفیت این ورزشکار و جلوگیری از آسیب‌دیدگی، تصمیم گرفته‌ایم در مسابقات قطرکاپ وزنه بزند و به جهانی اعزام نخواهد شد. درباره سایر ملی‌پوشان نیز با توجه به شرایط رکوردی و برنامه مسابقات تصمیم‌گیری می‌کنیم.

حسینی درباره ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جهانی نیز گفت: با توجه به شرایط رکوردی ورزشکاران، احتمالاً دو تا سه نفر از ملی‌پوشان را به مسابقات جهانی اعزام می‌کنیم و سایر ورزشکارانی که در این رقابت‌ها حضور ندارند، در مسابقات دیگر وزنه می‌زنند تا بتوانند در چرخه کسب سهمیه المپیک باقی بمانند. ترکیب تقریباً مشخص است و تا هفته آینده به‌صورت قطعی اعلام خواهد شد. البته ریحانه کریمی جزو ورزشکاران اعزامی به مسابقات جهانی است.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان در ادامه به سطح رقابت‌های جهانی و توقعی که از وزنه‌برداران بانوان ایجاد شده گفت: مسابقات جهانی شرایط متفاوتی دارد. این مسابقات نخستین رقابت جهانی در چرخه کسب سهمیه المپیک است و با توجه به تغییر تعداد اوزان، رقابت در برخی دسته‌ها بسیار فشرده خواهد بود. پیش از این مسابقات جهانی در ۱۰ وزن برگزار می‌شد، اما اکنون تعداد اوزان کاهش یافته و همین موضوع باعث شده است وزنه‌برداران بیشتری در دسته‌های باقی‌مانده رقابت کنند.

وی با اشاره به شلوغی برخی اوزان در مسابقات جهانی گفت: در برخی اوزان و به خصوص در وزن ۷۷ کیلوگرم حدود ۸۰ ورزشکار در فهرست حضور دارند. این موضوع نشان می‌دهد کشورهای مختلف برای این رقابت‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و در بعضی اوزان نیز با دو وزنه‌بردار شرکت می‌کنند. بنابراین، رقابت برای کسب سهمیه المپیک بسیار سخت است و سطح مسابقات با بسیاری از رقابت‌های قبلی تفاوت دارد.

حسینی با اشاره به حضور وزنه‌برداران مطرح جهان در رقابت‌های پیش رو تصریح کرد: بخش مهمی از رقبای بچه‌های ما در آسیا هستند؛ از جمله چین و کره‌شمالی. در مسابقات جهانی نیز برترین وزنه‌برداران کشورهای مختلف به این جمع اضافه می‌شوند و طبیعتاً رقابت بسیار نزدیک و دشواری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با این حال تلاش کرده‌ایم از نظر ذهنی ورزشکاران را برای حضور در رقابت‌های سطح بالا آماده کنیم. آن‌ها باید بدانند که در چنین مسابقاتی با رقبای قدرتمندی روبه‌رو می‌شوند و لازم است آمادگی حضور در این سطح را داشته باشند. وزنه‌برداران با حضور در مسابقات سطح بالا، تجربه بیشتری به دست می‌آورند و می‌توانند رکوردهای خوبی ثبت کنند. هدف اصلی ما این است که برای هر دو بخش بانوان و آقایان، سهمیه المپیک کسب کنیم و با برنامه‌ریزی مناسب، این مسیر را تا المپیک لس‌آنجلس ادامه دهیم. بعد از آن امیدواریم بتوانیم برای کسب مدال المپیک تلاش کنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: خدا را شکر در بازی‌های آسیایی موفق به کسب دو مدال برنز شدیم اما برای تداوم این روند باید به ورزشکاران فرصت بدهیم. مهسا بهشتی و سایر بچه‌هایی که در اردو حضور دارند، هنوز نوجوان هستند. حضور در مسابقات سطح بالا به‌تدریج ظرفیت واقعی آن‌ها را نشان می‌دهد و کمک می‌کند خودشان نیز جایگاهشان را بهتر بشناسند. فکر می‌کنم با زمانی که تا پایان مسیر کسب سهمیه المپیک در اختیار داریم، می‌توانیم به‌تدریج شاهد درخشش بیشتر بانوان وزنه‌بردار ایران باشیم. برای رسیدن به این هدف باید صبور باشیم و اجازه بدهیم برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها نتیجه خود را نشان دهند.