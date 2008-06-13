سولانا حرف جدیدی برای گفتن ندارد

دکتر محمد سلطانی‌فر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران ، اظهار داشت:‌ به نظر می‌رسد سفر سولانا به تهران صرفا در چارچوب وظایف عادی او و برای ابلاغ آخرین مواضع 1+5 به تهران و طرح ادعای عواقب آنچه که این کشورها تعدی ایران از قوانین بین‌الملل می‌خوانند، باشد.

وی دستیابی به فن آوری صلح‌آمیز هسته‌ای را حق طبیعی و قانونی ایران دانست و افزود:‌ هر چند که حقوق ایران در عرصه دستیابی به فن‌آوری صلح آمیز هسته‌ای کاملا مطابق با چارچوب‌ های قانونی است اما به اعتقاد بنده قطعا سولانا در جریان سفر آتی اش به تهران حرف جدید نخواهد زد و در مذاکره با مقامات ایرانی نیز تنها به تکرار مواضع گذشته کشورهای غربی خواهد پرداخت.

سلطانی فر درعین حال یادآور شد : به رغم آنچه درباره ماهیت احتمالی این سفر ذکر شد، طبیعی است که انجام تمام این قبیل مذاکرات فی نفسه مثبت است و بدون شک قهر کردن از یکدیگر در چنین چالش‌هایی دردی از کسی دوا نکرده و مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی با اشاره به مسائل ذکر شده در طرح پیشنهادی ایران برای مدیریت مسائل جهانی در خصوص مسائل هسته‌ای، گفت: در بسته‌ای که ایران به کشورهای غربی ارائه کرده به همه چیز اشاره شده غیر از پیش شرط آن‌ها یعنی تعلیق غنی سازی ، این اختلاف عمده ایران با کشورهای غربی است که تا زمانی که از سوی دو طرف حل و فصل نشود،‌ بعید است مسئله راه به جایی ببرد.