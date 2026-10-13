به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه، منوچهر حبیبی در دیدارهای جداگانه با حسن عابدینی، معاون سیاسی سازمان صداوسیما و علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های این سازمان، بر ضرورت گسترش تعامل میان مدیریت استان و رسانه ملی برای بازتاب گسترده‌تر ظرفیت‌های کرمانشاه تأکید کرد.

در این نشست‌ها که مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمانشاه و مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری نیز حضور داشتند، موضوع استفاده هدفمند از ظرفیت شبکه‌های سراسری و استانی برای معرفی فرصت‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، تاریخی و اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفت.

حبیبی با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایرانِ جان، کرمانشاهِ ایران» در آذرماه امسال، این برنامه را فرصتی برای شناساندن توانمندی‌های استان در سطح کشور دانست و اظهار کرد: این رویداد باید تصویری فراتر از جاذبه‌های گردشگری ارائه دهد و ظرفیت‌های راهبردی کرمانشاه را در حوزه‌های مختلف به مخاطبان معرفی کند.

وی عنوان «کرمانشاه؛ دروازه زیارت و تجارت» را یکی از محورهای اصلی روایت رسانه‌ای از استان برشمرد و افزود: جایگاه کرمانشاه در میزبانی از زائران اربعین، ظرفیت‌های مرزی و تجاری با عراق، توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی، میراث تاریخی و فرهنگی، صنایع‌دستی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید در برنامه‌ریزی محتوایی این رویداد مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین از اقدامات سازمان صداوسیما در پوشش رویدادهای مهم کشور، از جمله جنگ رمضان و راهپیمایی اربعین حسینی، قدردانی کرد و پوشش خدمات ارائه‌شده به زائران در استان، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به مرز بین‌المللی خسروی، را حائز اهمیت دانست.

حبیبی بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی استان و رسانه ملی برای معرفی خدمات، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های مردمی و برنامه‌های توسعه‌ای کرمانشاه تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی مشترک برای تولید محتوای اثرگذار و بهره‌گیری بیشتر از شبکه‌های سراسری و استانی شد.

رویداد ملی «ایرانِ جان» از برنامه‌های سازمان صداوسیما برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی استان‌های کشور است که در قالب آن، هر استان به مدت یک هفته در کانون توجه رسانه ملی قرار می‌گیرد و توانمندی‌های خود را از طریق برنامه‌های تلویزیونی، رویدادهای میدانی و تولیدات رسانه‌ای به مخاطبان معرفی می‌کند.