به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ۳۳ نمایش در بخش صحنه‌ای بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک حضور دارند و اجراهای خود را از روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در سالن‌های میزبان آغاز می‌کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مجموعه تئاتر شهر با سالن‌های چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش، میزبان بخشی از آثار این دوره از جشنواره است.

همچنین مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سالن‌های گلستان و بوستان، تالار هنر و تالار حافظ دیگر میزبانان نمایش‌های صحنه‌ای این رویداد بین‌المللی هستند.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیز روز پنجشنبه ۳۰ مهر، ساعت ۱۸، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

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