زنوزی در انتظار عذرخواهی بیرانوند؛ تلاش برای بخشیدن ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده علیرضا بیرانوند و حواشی ایجادشده پیرامون اظهارات اخیر او در خصوص مشکلات مالی و مدیریت تراکتور، همچنان یکی از موضوعات مورد توجه در باشگاه است و کمیته انضباطی سرخ های تبریز روز گذشته برای او تشکیل جلسه داد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در انتظار عذرخواهی رسمی بیرانوند است تا پس از آن برای جلب رضایت جواد نکونام سرمربی و حجت کریمی مدیرعامل باشگاه و بخشیده شدن این بازیکن وساطت کند.

تراکتور در آستانه دیدارهای پیش رو، امیدوار است این مسئله هرچه زودتر تعیین تکلیف شود تا بیرانوند فرصت حضور در دو بازی باقیمانده این تیم در لیگ برتر پیش از اول آبان، زمان اعزام دروازه بان تیم ملی ایران به خدمت سربازی را داشته باشد.

حال باید دید بیرانوند تا روز چهارشنبه متن عذرخواهی خود را منتشر می کند یا منتظر حکم کمیته انضباطی باشگاه در خصوص صحبت های خود باقی می ماند.