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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۰

زنوزی در انتظار عذرخواهی بیرانوند؛ تلاش برای بخشیدن ادامه دارد

زنوزی در انتظار عذرخواهی بیرانوند؛ تلاش برای بخشیدن ادامه دارد

مالک باشگاه تراکتور منتظر عذرخواهی رسمی علیرضا بیرانوند است تا مانع از صدور حکم سنگین انضباطی باشگاه علیه دروازه بان تیم ملی فوتبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده علیرضا بیرانوند و حواشی ایجادشده پیرامون اظهارات اخیر او در خصوص مشکلات مالی و مدیریت تراکتور، همچنان یکی از موضوعات مورد توجه در باشگاه است و کمیته انضباطی سرخ های تبریز روز گذشته برای او تشکیل جلسه داد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در انتظار عذرخواهی رسمی بیرانوند است تا پس از آن برای جلب رضایت جواد نکونام سرمربی و حجت کریمی مدیرعامل باشگاه و بخشیده شدن این بازیکن وساطت کند.

تراکتور در آستانه دیدارهای پیش رو، امیدوار است این مسئله هرچه زودتر تعیین تکلیف شود تا بیرانوند فرصت حضور در دو بازی باقیمانده این تیم در لیگ برتر پیش از اول آبان، زمان اعزام دروازه بان تیم ملی ایران به خدمت سربازی را داشته باشد.

حال باید دید بیرانوند تا روز چهارشنبه متن عذرخواهی خود را منتشر می کند یا منتظر حکم کمیته انضباطی باشگاه در خصوص صحبت های خود باقی می ماند.

کد مطلب 6976819

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    نظرات

    • رضا IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      13 5
      پاسخ
      تیم حاشیه سازان دیگه همه کارهاشون بر پایه حاشیه انجام میشه
    • کرامت IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 32
      پاسخ
      بیرانوند با توجه به،اینکه،زن،و بچه،دارد وبسیجی،فعال،هم،دارد،برابر،قانون، خدمت،سربازی،زیادی،ندارد،ضمنا،با، توجه ،مدرک،سواد،او،میتوان،در کارهای،مدیریتی،در،نیروهای،مسلح، بصورت،غیر،حضوری،بجای،سربازی،اش،استفاده،کرد،وچون،در،راس،جانفدایان اسلام،وایران،قرار،دارد،میشود ،یک،کارهایی،برای،سربازی،اش،انجام،داد
    • سرخ کابوس آبی IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      11 4
      پاسخ
      خود کرده را تدبیر نیست ارزشش رو نداره سرمایه گذاری بر روی کسیکه فکر میکنه تافتس البته باید تراکتور صدمه ببیند چون با هر دستی بدی باهمون دست میگیری .
    • سیامک IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      13 0
      پاسخ
      بیرانوند آدم باهوشیه.حساب شده اون حرفها رو زد.دیگه کار زیادی با تراکتور نداره حرفهایی زد که اخراجش کنند چون باشگاه اگر یک طرفه فسخ کنه کل قراردادشو باید بهش بدن.سربازیش هم که کمه و چند ماهه.ولی ظاهرا استقلال نمیخوادش و دو سه تیم مدعی و پولدار لیگ هم همینطور.اینجاشو دیگه نخونده بود.
    • نوید IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      8 0
      پاسخ
      آقای زنوزی، بیرو‌ وقتی دید باید بره سربازی، خودش این کارو کرد که اخراجش کنید که بعد از فجر، بایک شرایط قرارداد آزاد،بره با استقلال قرارداد ببنده.
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 11
      پاسخ
      حالا که بهش نیاز پیدا کردند دست پیش و گرفتند تا پس نیافتند! مگه بیرانوند چه کرده بود؟ احوالپرسی مگه جرمه؟! نکونام همیشه شکاک بوده متأسفانه
    • اریا IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      10 2
      پاسخ
      پر حاشیه ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران

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