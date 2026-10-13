فرماندار دیر: آغاز ساخت دارالقرآن منوط به رفع موانع قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از حافظان و قاریان قرآن کریم دارالقرآن امام خمینی(ره) آموزش و پرورش شهرستان دیّر، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران حوزه قرآنی، بر لزوم ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های قرآنی در شهرستان تأکید کرد.

فرماندار دیّر از مدیریت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، مدیریت دارالقرآن و مربیان دلسوز برای کسب رتبه دوم استانی در حفظ عمومی قرآن کریم تقدیر کرد و با ابراز امیدواری از تداوم برنامه‌ریزی‌های مدون، بیان کرد: انتظار می‌رود در سال جاری با همت مضاعف دانش‌آموزان و مربیان، شهرستان دیّر حائز رتبه اول استانی شود.

سجادی تأکید کرد: فراتر از حفظ و قرائت قرآن کریم، آنچه اهمیت بنیادین دارد، عمل به آموزه‌های بلند وحیانی است.

وی تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های جدید منوط به اخذ مجوز ماده ۲۳ است و تا زمانی که این مانع قانونی برطرف نشود، امکان تخصیص بودجه برای آغاز عملیات اجرایی جدید دارالقرآن میسر نیست.

فرماندار دیر وعده داد که در صورت رفع موانع قانونی و تأمین زمین مناسب، تخصیص اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی دارالقرآن در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی کشور و محدودیت منابع، به تلاش دولت برای عدم توقف پروژه‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: تداوم عملیات اجرایی مدارس فارابی، فاطمه زهرا(س) و شهید سلیمانی، تخصیص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیر و تجهیز مدارس آموزش و پرورش شهرستان از جمله این اقدامات است.

وی عنوان کرد: ۹ میلیارد تومان بودجه از محل اعتبارات شورای راهبردی و تملک دارایی برای پروژه دارالقرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اختصاص یافته است.