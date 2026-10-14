پرسپولیس به دنبال جهش به صدر جدول؛ خیبر مانعی سخت مقابل سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس در حالی ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه از مسابقات عقب افتاده هفته هفتم لیگ برتر برگزار خواهد شد که امتیاز کامل این دیدار برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد.

پرسپولیس با ۱۶ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار گرفته و خیبر خرم‌آباد با هفت امتیاز در جایگاه دوازدهم ایستاده است. این اختلاف جایگاه، سرخ‌پوشان را در موقعیت برتر جدول قرار می‌دهد اما شرایط دو تیم در زمین مسابقه و دشواری بازی در خرم‌آباد می‌تواند معادلات متفاوتی رقم بزند.

پرسپولیس و فرصتی برای صدرنشینی

تیم تحت هدایت مهدی تارتار برای عقب نماندن از رقابت بالای جدول، به امتیازهای این مسابقه نیاز دارد. از دست رفتن امتیاز در بازی‌های معوقه می‌تواند فرصت نزدیک شدن به صدر را از پرسپولیس بگیرد. به همین دلیل سرخپوشان نمی‌توانند با نگاه یک مسابقه عادی وارد زمین شوند.

با این حال وضعیت خط دفاعی یکی از دغدغه‌های مهم پرسپولیس پیش از سفر به خرم‌آباد است چرا که محمدحسین کنعانی‌زادگان باز هم نمی تواند برای این تیم به میدان برود تا احتمالا بار دیگر حسن ابرقویی زوج محمد مهدی زارع در قلب دفاع این تیم شود.

در چنین شرایطی، حفظ تعادل میان حمله و دفاع اهمیت زیادی دارد. پرسپولیس برای رسیدن به گل نباید فضای لازم برای ضدحملات خیبر را در اختیار میزبان قرار دهد به‌خصوص اگر ناچار به استفاده از ترکیبی متفاوت در خط دفاع باشد.

فرصت خانگی برای تغییر مسیر خیبر

در سوی دیگر، خیبر با هفت امتیاز و قرار گرفتن در رتبه دوازدهم، به امتیازهای خانگی نیاز دارد. فاصله این تیم با پرسپولیس در جدول قابل توجه است، اما کسب نتیجه مقابل یکی از مدعیان می‌تواند شرایط روحی و جایگاه خیبر را بهبود ببخشد.

شاگردان فراز کمالوند برای موفقیت در این مسابقه باید از امتیاز میزبانی استفاده کنند و در عین حال، مراقب فضای پشت خط دفاع خود باشند. پرسپولیس در صورت پیدا کردن فرصت برای گردش توپ و نزدیک شدن به محوطه جریمه، می‌تواند مدافعان خیبر را تحت فشار قرار دهد؛ بنابراین میزبان باید در پرس، پوشش فضاها و بازگشت پس از لو رفتن توپ عملکرد منظمی داشته باشد.

با توجه به تفاوت جایگاه دو تیم، پرسپولیس روی کاغذ شرایط بهتری دارد اما نتیجه این مسابقه بدون شک به نحوه استفاده از فرصت‌ها و کنترل لحظات حساس همچون رویارویی های قبلی دو تیم بستگی دارد.