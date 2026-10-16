به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود در فصل جاری رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر در ورزشگاه ثانی بن حمد شهر دوحه به مصاف الغرافه قطر رفت و در پایان موفق شد با نتیجه ۲ بر یک میزبان خود را شکست دهد. آبی‌پوشان که در نخستین دیدار آسیایی خود نیز به پیروزی رسیده بودند، با کسب سه امتیاز این مسابقه، دومین برد متوالی خود را در این رقابت‌ها جشن گرفتند تا شروع امیدوارکننده‌ای در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا داشته باشند.

استقلال با این پیروزی در جمع تیم‌هایی قرار گرفت که توانسته‌اند در دو هفته ابتدایی این مسابقات به پیروزی برسند. در این میان، العین امارات نیز موفق شد هر دو دیدار نخست خود را با برد پشت سر بگذارد تا این دو تیم در کنار یکدیگر، شروعی موفق در رقابت‌های آسیایی داشته باشند. آبی‌پوشان حالا با روحیه‌ای بهتر باید خود را برای ادامه مسیر در لیگ نخبگان آسیا و همچنین دیدارهای پیش روی خود در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران آماده کنند.

کادر فنی استقلال تاکنون نتایج خوبی کسب کرده است

علی چینی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد آبی‌پوشان در دیدار مقابل الغرافه قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: استقلال با توجه به تمام مسائلی که از ابتدای فصل با آن مواجه بود، از جمله بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی و اتفاقات دیگری که پیرامون تیم رخ داد، عملکرد خوبی داشت. البته چند هفته از شروع فصل گذشته و توضیح دوباره این مسائل چندان خوشایند نیست، اما دیداری که استقلال مقابل الغرافه انجام داد، بسیار دقیق و حساب‌شده بود.

وی افزود: کاملاً مشخص بود که سهراب بختیاری‌زاده و کادر فنی او، الغرافه را به‌خوبی آنالیز کرده بودند و شناخت مناسبی از حرکات انفرادی و گروهی بازیکنان این تیم داشتند. استقلال در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ابتدایی مسابقه تلاش کرد بازی را مدیریت کند و با کنترل شرایط، عطش و هیجان حریف برای بازی در خانه را کاهش دهد. پس از آن نیز در دفاع تیمی عملکرد خوبی داشت و راه‌های رسیدن بازیکنان الغرافه به دروازه را بست.

چینی ادامه داد: استقلال در زمان انتقال از دفاع به حمله نیز عملکرد بسیار خوبی داشت. بازیکنان پس از توپ‌گیری، به‌سرعت به سمت دروازه حریف حرکت می‌کردند و از این طریق می‌توانستند به الغرافه آسیب بزنند. در نهایت هم شاهد بودیم که استقلال به گل رسید. البته در جریان مسابقه یک تعویض اجباری هم داشتیم و یاسر آسانی وارد زمین شد؛ بازیکنی که گلی بسیار زیبا و در سطح بالای فوتبال آسیا به ثمر رساند. استقلال توانست نیمه اول را با نتیجه یک بر صفر به پایان برساند.

پیشکسوت استقلال درباره اتفاقات نیمه دوم گفت: در نیمه دوم، استقلال در یک لحظه غافلگیر شد و گل تساوی را دریافت کرد، اما پس از آن انسجام تیمی خود را از دست نداد. بازیکنان به اجرای برنامه تاکتیکی که بختیاری‌زاده از آنها خواسته بود، ادامه دادند و سرمربی استقلال نیز با تغییراتی که در جریان مسابقه انجام داد، توانست شرایط را به سود تیم تغییر دهد و زمینه رسیدن به گل دوم را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه الغرافه در زمین خودش بازی می‌کرد و طبیعتاً پس از دریافت گل دوم باید برای جبران نتیجه حمله می‌کرد، تصریح کرد: استقلال در ادامه مسابقه چند موقعیت دیگر هم به دست آورد. اگر بازیکنان ما کمی هوشیارتر عمل می‌کردند، به‌ویژه جلال‌الدین ماشاریپوف در صحنه‌ای که تقریباً تمام بازیکنان الغرافه جلو آمده بودند و دو بازیکن استقلال نیز در موقعیت مناسبی قرار داشتند، می‌توانستیم گل‌های سوم و حتی چهارم را هم به ثمر برسانیم. با این حال، در مجموع استقلال بازی بسیار حساب‌شده و فنی‌ای انجام داد و در دفاع گروهی، حمله گروهی و حفظ فاصله میان خطوط، منظم و دقیق ظاهر شد.

آسانی مهره بسیار تأثیرگذاری است

چینی در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال بیش از اندازه به یاسر آسانی وابسته است و در صورت غیبت این بازیکن ممکن است در فاز هجومی دچار مشکل شود، گفت: یاسر آسانی بازیکن بسیار تأثیرگذاری است و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد. هر کسی این مسئله را نپذیرد، مشخص است که از نظر فنی صحبت نمی‌کند. زمانی که آسانی در زمین حضور دارد، فاز هجومی استقلال شرایط بسیار بهتری پیدا می‌کند، اما وقتی او حضور ندارد، تیم عقب‌تر می‌نشیند و بازیکنانی مانند سعید سحرخیز و دیگر نفرات هجومی نمی‌توانند به همان شکل از موقعیت‌های خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: با این حال، غیبت یک بازیکن به معنای آن نیست که استقلال نمی‌تواند کار خودش را انجام دهد. ما امسال هم دیدیم که بسیاری تصور می‌کردند با نبود فلان بازیکن یا غیبت یک مهره دیگر، استقلال با مشکل مواجه می‌شود، اما بازیکنان دیگری آمدند و جای آنها را پر کردند. نام این تیم استقلال است؛ این استقلال است که به بازیکنان شخصیت می‌دهد، نه اینکه بازیکنان به استقلال شخصیت بدهند. استقلال نام بزرگی در فوتبال آسیاست و به‌عنوان یکی از غول‌های این قاره شناخته می‌شود.

کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: البته طبیعی است که در صورت غیبت آسانی، استقلال آسیب می‌بیند و کار برای تیم دشوارتر می‌شود، اما مطمئناً بختیاری‌زاده به فکر پیدا کردن جایگزین مناسب برای او در مسابقاتی است که این بازیکن نتواند حضور داشته باشد. بازیکنانی در استقلال حضور دارند که می‌توانند در این شرایط به تیم کمک کنند. جلال‌الدین ماشاریپوف که به‌تازگی از مصدومیت برگشته است، می‌تواند به سطح کیفی بالای خودش برسد و وظایف مورد نظر کادر فنی را انجام دهد.

وی با اشاره به دیگر گزینه‌های استقلال برای کمک به خط حمله این تیم گفت: کوشکی، اسماعیل قلی‌زاده، ابوالفضل زمانی و مهران احمدی نیز بازیکنان تأثیرگذاری هستند و هر کدام از آنها می‌توانند در شرایط مختلف به استقلال کمک کنند. با این وجود، نمی‌توان انکار کرد که وقتی یاسر آسانی در زمین حضور دارد، شرایط برای استقلال آسان‌تر می‌شود. او مهره مهمی است، اما استقلال باید برای روزهایی که این بازیکن در اختیار تیم نیست نیز برنامه داشته باشد.

استقلال به سه امتیاز دیدار با گل‌گهر نیاز مبرم دارد

پیشکسوت استقلال در ادامه درباره دیدار پیش روی این تیم مقابل گل‌گهر سیرجان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر اظهار کرد: استقلال پس از انجام مسابقه آسیایی، بازی مهمی مقابل گل‌گهر دارد. این تیم نیز در رقابت‌های لیگ برتر شرایط خوبی دارد و سیدمهدی رحمتی تیم جوان و خوبی را تشکیل داده است. به نظر من، تقابل دو تیم جوان که هر دو در مسابقات آسیایی حضور دارند و برای دفاع از پرچم کشورمان و اعتبار فوتبال ایران تلاش می‌کنند، می‌تواند مسابقه جذابی باشد.

وی در پاسخ به این موضوع که دیدار استقلال و گل‌گهر در تهران برگزار خواهد شد، گفت: حضور تماشاگران استقلال در ورزشگاه می‌تواند کمک زیادی به تیم کند. با حمایت هواداران، آبی‌پوشان می‌توانند فشار بیشتری به حریف وارد کنند. البته گل‌گهر هم قطعاً به تهران می‌آید تا با کسب امتیاز از استقلال به شهر خودش بازگردد و به همین دلیل، بازی آسانی پیش روی آبی‌پوشان نخواهد بود.

چینی تاکید کرد: استقلال نباید بدون برنامه و بی‌محابا حمله کند. تیم باید با شناختی که کادر فنی از حریف به دست می‌آورد و با اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی وارد زمین شود. به نظرم شاهد بازی زیبایی خواهیم بود، زیرا هر دو تیم انگیزه‌های زیادی دارند و می‌خواهند نتیجه خوبی بگیرند. با این حال، استقلال برای حفظ شرایط رقابتی خود در جدول و ادامه حضور در کورس بالای جدول، نیاز دارد که در بازی خانگی مقابل گل‌گهر به سه امتیاز برسد.

وی افزود: راهکارهای فنی و تاکتیکی این مسابقه را سهراب بختیاری‌زاده و کادر فنی او بهتر می‌دانند. آنها باید حریف را به‌خوبی آنالیز کنند و توصیه‌های لازم را به بازیکنان ارائه دهند تا استقلال بتواند با اجرای برنامه‌های خود به نتیجه مطلوب برسد. با توجه به شرایط جدول، کسب سه امتیاز این مسابقه برای استقلال اهمیت زیادی دارد و تیم به این سه امتیاز نیاز مبرم دارد.

پیشکسوت استقلال در پایان صحبت‌های خود ضمن تشکر از هواداران این تیم گفت: من از تمام هواداران استقلال تشکر می‌کنم. ما هم از صمیم قلب دوست داشتیم استقلال در دیدار مقابل الغرافه به پیروزی برسد، زیرا این مسابقه فقط یک بازی باشگاهی نبود و بحث استقلال ایران و اعتبار فوتبال کشورمان در میان بود.

وی در پایان از هواداران خواست با حضور در ورزشگاه، تیم محبوب خود را در دیدار مقابل گل‌گهر همراهی کنند و گفت: از تماشاگران استقلال می‌خواهم به ورزشگاه بیایند و تیم محبوبشان را تشویق کنند. حمایت هواداران می‌تواند به بازیکنان روحیه بدهد و کمک کند استقلال در این مسابقه مهم به نتیجه دلخواه خود برسد.