پویا امینی بازیگر سریال «دیوار دفاعی» که روزهای فرد از شبکه سه سیما پخش می شود با اشاره به نقش خود در این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: در این سریال نقش پیتر را بازی می‌کنم، یکی از انگلیسی‌هایی که در پالایشگاه مشغول به کار است. این شخصیت فارسی‌زبان نیست و ورزشکار است. برای من در این مقطع، تجربه یک چالش جدید اهمیت داشت و این نقش فرصت مناسبی بود تا در فضایی متفاوت از تجربه‌های قبلی‌ام بازی کنم.

امینی درباره جذابیت نقش پیتر اظهار کرد: بازی در این نقش یکی از دشوارترین تجربه‌هایی است که در سابقه حرفه‌ای‌ام داشته‌ام. شخصیت پیتر تقریباً به طور کامل انگلیسی صحبت می‌کند و همین مسئله کار را سخت‌تر می‌کرد. یک زمان بازیگر ایرانی است که به زبان انگلیسی صحبت می‌کند و زمان دیگری باید به عنوان یک شخصیت انگلیسی، با لحن و بیان مناسب همان کاراکتر صحبت کند. این ۲ کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. برای رسیدن به این بخش از نقش تمرین‌های زیادی داشتیم و بارها لازم بود سکانس‌ها را بازبینی و تکرار کنیم. گاهی برخی گویش‌ها و نحوه بیان جمله‌ها آن چیزی نمی‌شد که باید باشد و مجبور می‌شدیم دوباره آنها را فیلمبرداری کنیم. بنابراین زبان برای من یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این نقش بود و زمان زیادی برای آن صرف شد.

وی ادامه داد: در کنار این مسئله، شرایط فیلمبرداری نیز دشوار بود. بخشی از کار با شروع جنگ همزمان شد و گرمای هوای جنوب نیز شرایط خاص خودش را داشت. وقتی قرار است در چنین آب‌وهوایی و در فضای باز کار کنید، طبیعتاً فشار بیشتری به گروه وارد می‌شود و باید با وجود تمام این شرایط، تمرکز خود را روی نقش و اجرای درست صحنه حفظ کنید.

بازی در زمین فوتبال در گرمای جنوب ساده نبود

امینی درباره تفاوت «دیوار دفاعی» با دیگر آثار کارنامه‌اش بیان کرد: فضای این سریال، مدل کار و شخصیت‌هایی که در آن حضور دارند با بسیاری از کارهای قبلی من متفاوت بود. ما از پاییز سال گذشته تا تابستان امسال درگیر این پروژه بودیم و در طول این مدت با شرایط متفاوتی مواجه شدیم. یکی از بخش‌های دشوار کار، صحنه‌های فوتبال بود. در گرمای هوا باید در زمین فوتبال بازی می‌کردیم و شرایط زمین نیز همیشه ایده‌آل نبود و همین مسئله کار را سخت‌تر می‌کرد. در چنین صحنه‌هایی علاوه بر اینکه باید حواسم به شخصیت خودم می‌بود، لازم بود به همکاران دیگری که در صحنه حضور داشتند نیز بیشتر توجه می کردم.

این بازیگر ادامه داد: بعضی وقت‌ها هیجان بازی فوتبال آنقدر بالا می‌رفت که دوستان واقعاً در فضای مسابقه قرار می‌گرفتند و برای لحظاتی فراموش می‌کردند که در حال فیلمبرداری هستیم. طبیعی هم بود چون بخشی از بازیگران به فوتبال علاقه داشتند و فضای مسابقه روی آنها تأثیر می‌گذاشت. در نتیجه حفظ چارچوب بازی و همزمان هماهنگ شدن با شرایط صحنه، خودش یک چالش جداگانه بود.

وی با اشاره به علاقه شخصی خود به فوتبال اظهار کرد: برای من نقش فوتبال در این قصه جذابیت مضاعفی داشت. من از دوران کودکی فوتبال را دنبال می‌کردم. هرچند در مقاطعی کمتر امکان بازی کردن داشتم ولی از زمانی به بعد فعالیت و ارتباطم با حوزه ورزش بیشتر شد. وقتی این پروژه به من پیشنهاد شد و دوستان گفتند برای این نقش به کسی نیاز دارند که اطلاعات و دانش فوتبالی مناسبی داشته باشد و بتواند در این حوزه نیز به گروه کمک کند، این موضوع برایم جذاب شد.

این بازیگر ادامه داد: در نهایت با توجه به زمان تولید، امکانات موجود و موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص منطقه، ساخت چنین کاری و بازسازی موقعیتی مربوط به چند دهه قبل کار ساده‌ای نبود. به نظرم گروه برای نزدیک شدن به فضای آن دوره تلاش زیادی انجام داد.

«دیوار دفاعی» تاریخ را برای مخاطب امروز روایت می‌کند

امینی درباره فضای تاریخی سریال «دیوار دفاعی» یادآور شد: شکل روایت این سریال به گونه‌ای است که یک دوره و واقعه تاریخی را در قالب یک داستان به تصویر می‌کشد. حضور تعداد زیادی از بازیگران حرفه‌ای که تجربه کار در این حوزه را دارند، کمک کرده تا روایت شکل مناسبی پیدا کند. بسیاری از مخاطبان امروز شاید ندانند در آن برهه تاریخی چه اتفاقاتی برای مردم رخ داده و شرایط اجتماعی آن دوره چگونه بوده است. نگاه تهیه‌کننده و کارگردان به گونه‌ای بوده که این قصه برای تماشاگر امروز قابل پذیرش و قابل دنبال کردن باشد. تلاش شده روایت متفاوتی از فضای مربوط به ملی شدن صنعت نفت ارائه شود و مخاطب از مسیر داستان با آن دوره ارتباط برقرار کند.

این بازیگر درباره بازخوردهای مخاطبان نسبت به نقش خود گفت: بازخوردها متفاوت بوده است؛ عده‌ای از کار خوششان آمده و عده‌ای نیز نظر دیگری داشته‌اند. از جمله بازخوردهای مثبت مخاطبان هم این است که می گویند شکل بازی و نوع بازیگری ام متفاوت از آثاری است که پیش از این از من دیده اند.

وی درباره دغدغه اصلی «دیوار دفاعی» اظهار کرد: به نظرم مهم‌ترین دغدغه این سریال رسیدن به فضایی بوده که تماشاگر امروزی بتواند در قالب یک درام تاریخی و ورزشی با یک دوره از تاریخ معاصر آشنا شود. اگر مخاطب بتواند در کنار دنبال کردن قصه و شخصیت‌ها، تصویری از شرایط اجتماعی آن دوران را به دست بیاورد، سریال به هدف مهمی دست پیدا کرده است. به نظرم یکی از نقاط قوت کار این است که شخصیت‌ها متناسب با قصه انتخاب شده‌اند و هر کدام جایگاه خودشان را دارند. هنرمندی دوستان و تلاش گروه باعث شده مجموعه‌ای شکل بگیرد که بتواند مخاطب را با خودش همراه کند.

وی در پایان اظهار کرد: «دیوار دفاعی» برای من تجربه متفاوتی بود؛ هم به دلیل نقش پیتر، هم به دلیل زبان و فضای متفاوت شخصیت و هم به دلیل بخش‌های ورزشی و شرایط دشوار فیلمبرداری. امیدوارم مخاطب نیز این تفاوت را ببیند و با قصه و شخصیت‌های آن ارتباط برقرار کند.