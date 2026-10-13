پیروزی سپاهان در دربی اصفهان؛ گل ذوب آهن به نفع استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال عصر امروز سه شنبه بین دو تیم ذوب آهن و سپاهان در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد که در پایان سپاهان به برتری ۲ بر یک رسید. محمدمهدی لطفی(۳) و کاوه رضایی(۲۳) برای سپاهان و امید لطیفی(۸۲) برای ذوب آهن گل زدند.

دو تیم اصفهانی در شرایطی به مصاف هم رفتند که هر دو به دنبال سه امتیاز و بهبود وضعیت شان در جدول رده بندی بودند. ذوب آهن می خواست از انتهای جدول کنده شود و سپاهان هم در اندیشه رسیدن به جمع مدعیان بالانشین بود.

شروع بازی نشان داد سپاهان انگیزه بیشتری برای رسیدن به سه امتیاز دارد چرا که در همان ابتدای بازی دروازه حریف را باز کرد و قبل از پایان نیمه اول کار سفیدپوشان را تمام کرد. در دقیقه ۳۸ این دیدار پدرو مالهیرو بازیکن تیم ذوب آهن از بازی اخراج شد تا کار سپاهان برای پیروزی راحت تر شود.

اما در شروع نیمه دوم موقعیت سوزی های سپاهان این فرصت را به ذوب آهن داد که در دقایق پایانی یکی از گل ها را جبران کند و دقایق باقی مانده با حساسیت بیشتری پیگیری شود. در نهایت این سپاهان بود که دو بر یک برنده این بازی شد.

با این پیروزی سپاهان ۱۶ امتیازی شد اما به خاطر دریافت یک گل از ذوب آهن نتوانست به رده سوم صعود کند و بالاتر از استقلال در رده سوم قرار بگیرد و همچنان چهارم است. ذوب آهن هم که وضعیت مناسبی در جدول ندارد ۷ امتیازی ماند تا همچنان جزو تیم های فانوس به دست انتهای جدول باشد.