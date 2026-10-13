به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه نشست شورای اجتماعی استان کرمانشاه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، و مهندس رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد و در آن راهکارهای بهبود شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفت.

منوچهر حبیبی در این نشست با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره وضعیت شاخص‌های اجتماعی اظهار کرد: شرایط موجود با شأن مردم و پیشینه کرمانشاه تناسب ندارد و برای شناخت دقیق مسائل و اصلاح وضعیت، باید بررسی‌های تخصصی و هدفمند در دستور کار قرار گیرد.

وی با یادآوری ایثار مردم استان و تقدیم ۱۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس افزود: کرمانشاه با چنین سابقه‌ای ظرفیت برخورداری از شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی برجسته‌تری را دارد؛ بنابراین، لازم است دلایل فاصله میان توانمندی‌های استان و برخی شاخص‌های کنونی به‌صورت دقیق شناسایی شود.

استاندار کرمانشاه مسئولیت کاهش آسیب‌های اجتماعی را متوجه مجموعه‌ای از نهادها و بخش‌های جامعه دانست و گفت: خانواده‌ها، دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی باید نقش خود را در این زمینه مشخص کنند. به گفته وی، دانشگاه‌ها نیز باید علاوه بر تبیین مسائل، راهکارهای علمی و کاربردی برای کاهش آسیب‌ها ارائه دهند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی توسعه بیان کرد: پیشبرد پروژه‌های عمرانی به‌تنهایی برای بهبود وضعیت جامعه کافی نیست و دستگاه‌ها باید در کنار فعالیت‌های سخت‌افزاری، برنامه‌های نرم‌افزاری و مستمری برای ارتقای شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشند.

وی تجربه آموزش‌وپرورش استان را نمونه‌ای از تأثیر هدف‌گذاری و ارزیابی مستمر دانست و اظهار کرد: براساس گزارش مسئولان این حوزه، میانگین معدل دانش‌آموزان طی یک سال ۱.۲ نمره افزایش یافته و نتایج قبولی و رتبه‌های کنکور نیز بهبود پیدا کرده است. این تجربه، اهمیت تعیین اهداف روشن و پیگیری شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر تکمیل و به‌روزرسانی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید اعتبار پیشنهادی موردنیاز این سند را از طریق کارگروه مربوط پیگیری کند تا پس از تکمیل، زمینه ابلاغ و اجرای آن فراهم شود.حاشیه‌نشینی از دیگر محورهای مورد تأکید حبیبی بود.

وی خواستار تسریع در تهیه طرح جامع ساماندهی این حوزه شد و افزود: مشاور مربوط برای بررسی موضوع تعیین شده است و بنیاد مسکن باید با همکاری حوزه عمرانی استانداری، طرح را برای بررسی و تصویب به کارگروه ارائه کند.

به گفته وی، تصویب این طرح می‌تواند زمینه هماهنگی با نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان را فراهم سازد.

حبیبی با اشاره به نقش برنامه‌های فرهنگی در تقویت نشاط اجتماعی، بر گسترش فعالیت‌هایی مانند اجرای برنامه در پارک‌ها، پیاده‌روی‌های عمومی و برنامه‌های متناسب با علایق گروه‌های مختلف جامعه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بازخورد مثبت برنامه شاهنامه‌خوانی در استان، از دستگاه‌های فرهنگی خواست برای تداوم و توسعه چنین فعالیت‌هایی برنامه‌ریزی کنند.

وی عملیاتی‌شدن مدیریت محله‌محور را نیز ضروری دانست و از فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط خواست مسائل و نیازهای هر محله را به‌صورت دقیق شناسایی کنند و برنامه‌های خود را براساس شرایط همان منطقه پیش ببرند.

حبیبی تأکید کرد که وظایف شهرداری‌ها نباید به آسفالت و اجرای طرح‌های عمرانی محدود شود و خدمات فرهنگی و اجتماعی نیز باید در اولویت فعالیت آن‌ها قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه اقدام شهرداری در زیباسازی محیط اطراف برخی مدارس هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی را نمونه‌ای از فعالیت‌های اجتماعی عنوان کرد و خواستار حمایت دستگاه‌ها از برنامه‌های فرهنگی و طرح استعدادیابی «قهرمان قله‌ها» شد.

ساماندهی متکدیان نیز از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. حبیبی با تأکید بر ضرورت شناسایی شرایط و نیازهای این افراد اظهار کرد: در صورت نیاز به حمایت یا تمایل به اشتغال، دستگاه‌های مسئول باید برای کمک یا معرفی افراد به واحدهای تولیدی اقدام کنند. وی همچنین خواستار همکاری بهزیستی، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها برای رسیدگی به موارد سوءاستفاده از افراد شد.

وی با اشاره به خطرآفرین‌بودن حضور متکدیان در تقاطع‌های پرتردد برای خود آنان و رانندگان، بر ضرورت هماهنگی و اقدام مشترک دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: پراکندگی مسئولیت‌ها و بی‌تفاوتی در برابر مسائل، روند حل آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

حبیبی در بخش دیگری از نشست، پیگیری طرح‌های مربوط به ساماندهی معتادان متجاهر و راه‌اندازی کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ را خواستار شد و از مهندس رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، برای پیگیری این موضوع در سطح ملی قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین تهیه سند آمایش سرزمینی ورزش را اقدامی مؤثر برای شناسایی ظرفیت‌های ورزشی مناطق مختلف دانست و با اشاره به استعدادهای ورزشی اسلام‌آبادغرب و روانسر، خواستار تکمیل سند، بررسی آن در کارگروه تخصصی و تصویب نهایی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شد تا برنامه‌های دستگاه‌ها براساس ظرفیت هر منطقه تنظیم شود.

وی در پایان با اشاره به گزارشی درباره رتبه‌بندی شهرهای منتخب جهان در سال ۲۰۲۶ اظهار کرد: در ارزیابی مورد اشاره، شهرها بر مبنای محورهایی از جمله اقتصاد، سرمایه انسانی، کیفیت زندگی، محیط‌زیست و حکمرانی بررسی شده‌اند و کرمانشاه نیز در میان شهرهای ایران جایگاه قابل‌توجهی داشته است.