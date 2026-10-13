به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، بیش از ۳۴ هزار دانش‌آموز بوشهری ثبت‌نام کردند و استان از نظر نسبت شرکت‌کنندگان به جمعیت دانش‌آموزی، رتبه نخست کشور را به دست آورد.

وی افزود: دانش‌آموزان استان همچنین بیش از ۲۲ رتبه کشوری کسب کردند.، این نتایج در کنار ارتقای جایگاه استان در رتبه‌بندی کلی مسابقات، بیانگر گسترش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های علمی و پژوهشی است.

دانش‌فر با اشاره به دیگر سوابق پژوهش‌سراهای استان گفت: بوشهر در ششمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی، در مجموع عملکرد قطب‌های استانی، رتبه سوم کشور را کسب کرده بود. همچنین میزبانی قطب کشوری علوم و فنون هسته‌ای در سال ۱۴۰۲ به استان واگذار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر توسعه زیرساخت‌های علمی، حمایت از پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای شناسایی و پرورش استعدادها را از الزامات تداوم این روند عنوان کرد.