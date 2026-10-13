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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۳

بوشهر در مسابقات پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور به رتبه ششم رسید

بوشهر در مسابقات پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور به رتبه ششم رسید

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در رتبه‌بندی کلی هفتمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی این استان از جایگاه بیست‌وهفتم به رتبه ششم کشور ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، بیش از ۳۴ هزار دانش‌آموز بوشهری ثبت‌نام کردند و استان از نظر نسبت شرکت‌کنندگان به جمعیت دانش‌آموزی، رتبه نخست کشور را به دست آورد.

وی افزود: دانش‌آموزان استان همچنین بیش از ۲۲ رتبه کشوری کسب کردند.، این نتایج در کنار ارتقای جایگاه استان در رتبه‌بندی کلی مسابقات، بیانگر گسترش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های علمی و پژوهشی است.

دانش‌فر با اشاره به دیگر سوابق پژوهش‌سراهای استان گفت: بوشهر در ششمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی، در مجموع عملکرد قطب‌های استانی، رتبه سوم کشور را کسب کرده بود. همچنین میزبانی قطب کشوری علوم و فنون هسته‌ای در سال ۱۴۰۲ به استان واگذار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر توسعه زیرساخت‌های علمی، حمایت از پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای شناسایی و پرورش استعدادها را از الزامات تداوم این روند عنوان کرد.

کد مطلب 6977163

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