سرگرد ابوذر دوهندو در گفتگو با خبرنگار مهر،با بیان اینکه تمام عوامل پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه به‌عنوان «جان‌فدا» در صحنه حضور دارند، اظهار کرد: پلیس راهور در رزمایش جان فدا پیشگام خدمت‌رسانی به مردم شهرستان است و تمام توان خود را برای اجرای هرچه بهتر آن به کار خواهد گرفت.

رئیس پلیس راهور آستانه اشرفیه با اشاره به اهمیت پویش «جان‌فدا» افزود: این پویش جلوه‌ای از همبستگی، مسئولیت پذیری و حضور آگاهانه مردم در صحنه خدمت و دفاع از ارزش‌هاست.

وی حضور پرشور شهروندان در این رزمایش را نشان‌دهنده روحیه فداکاری و اراده جمعی آنان در پاسداشت امنیت، آرامش و سربلندی جامعه بیان کرد.

سرگرد دو هندو با اشاره به مسیر حرکت شرکت‌کنندگان در رزمایش جان فدا ،اظهار کرد: حرکت جان فدایان آستانه اشرفیه برای ایران از کانون بسیج جوانان آستانه اشرفیه به سمت میدان حرم انجام می‌شود و سپس اجتماع اصلی در میدان حرم خواهد بود.

درخواست از رانندگان برای رعایت محدودیت‌های ترافیکی

رئیس پلیس راهور آستانه اشرفیه با تقدیر از صبوری رانندگان و همکاری با عوامل پلیس در برهه های مختلف گفت: انتطار است رانندگان در مسیر حرکت از تردد و پارک خودرو خودداری کنند تا مردم بتوانند با آسودگی در اجرای این پویش حضور یابند و نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به مسیرهای جایگزین برای رانندگان گفت: رانندگان گرامی هنگام اجرای رزمایش می‌توانند از میدان حرم به سمت سردار جنگل و دیگر مسیرهای فرعی تعیین شده تردد کنند.

سرگرد دو هندو با قدردانی از مردم همیشه در صحنه اظهار کرد: پلیس راهور به همراه دیگر نیروهای ستاد فرماندهی شهرستان، از ابتدای رزمایش تا پایان آن برای برقراری امنیت و تسهیل تردد در صحنه حضور خواهد داشت.

وی ضمن دعوت از تمامی مردم برای حضور دراین رزمایش گفت: امیدوارم با توکل به خدا و عنایت امام زمان ، مدیریت رهبر معظم انقلاب، حضور همیشه در صحنه و حامی نیروهای مسلح پیروزی هرچه سریع‌تر نصیب جبهه مقاومت شود.