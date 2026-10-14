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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

تمهیدات لازم برای تأمین امنیت رزمایش در آستانه‌اشرفیه اندیشیده شده است

تمهیدات لازم برای تأمین امنیت رزمایش در آستانه‌اشرفیه اندیشیده شده است

آستانه اشرفیه-پلیس راهور آستانه اشرفیه با اشاره به حضور عوامل پلیس راهور و دیگر نیروهای ستاد فرماندهی دراجرای رزمایش گفت:تمهیدات لازم برای تأمین امنیت و تسهیل تردد شهروندان اندیشیده شده است.

سرگرد ابوذر دوهندو در گفتگو با خبرنگار مهر،با بیان اینکه تمام عوامل پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه به‌عنوان «جان‌فدا» در صحنه حضور دارند، اظهار کرد: پلیس راهور در رزمایش جان فدا پیشگام خدمت‌رسانی به مردم شهرستان است و تمام توان خود را برای اجرای هرچه بهتر آن به کار خواهد گرفت.

رئیس پلیس راهور آستانه اشرفیه با اشاره به اهمیت پویش «جان‌فدا» افزود: این پویش جلوه‌ای از همبستگی، مسئولیت پذیری و حضور آگاهانه مردم در صحنه خدمت و دفاع از ارزش‌هاست.

وی حضور پرشور شهروندان در این رزمایش را نشان‌دهنده روحیه فداکاری و اراده جمعی آنان در پاسداشت امنیت، آرامش و سربلندی جامعه بیان کرد.

سرگرد دو هندو با اشاره به مسیر حرکت شرکت‌کنندگان در رزمایش جان فدا ،اظهار کرد: حرکت جان فدایان آستانه اشرفیه برای ایران از کانون بسیج جوانان آستانه اشرفیه به سمت میدان حرم انجام می‌شود و سپس اجتماع اصلی در میدان حرم خواهد بود.

درخواست از رانندگان برای رعایت محدودیت‌های ترافیکی

رئیس پلیس راهور آستانه اشرفیه با تقدیر از صبوری رانندگان و همکاری با عوامل پلیس در برهه های مختلف گفت: انتطار است رانندگان در مسیر حرکت از تردد و پارک خودرو خودداری کنند تا مردم بتوانند با آسودگی در اجرای این پویش حضور یابند و نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به مسیرهای جایگزین برای رانندگان گفت: رانندگان گرامی هنگام اجرای رزمایش می‌توانند از میدان حرم به سمت سردار جنگل و دیگر مسیرهای فرعی تعیین شده تردد کنند.

سرگرد دو هندو با قدردانی از مردم همیشه در صحنه اظهار کرد: پلیس راهور به همراه دیگر نیروهای ستاد فرماندهی شهرستان، از ابتدای رزمایش تا پایان آن برای برقراری امنیت و تسهیل تردد در صحنه حضور خواهد داشت.

وی ضمن دعوت از تمامی مردم برای حضور دراین رزمایش گفت: امیدوارم با توکل به خدا و عنایت امام زمان ، مدیریت رهبر معظم انقلاب، حضور همیشه در صحنه و حامی نیروهای مسلح پیروزی هرچه سریع‌تر نصیب جبهه مقاومت شود.

کد مطلب 6977192

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