به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه نشست تعاملی و هم‌اندیشی اهالی رسانه و مطبوعات خراسان رضوی با عنوان «قرار رسانه»،، توسط خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی و با حضور جمعی از فعالان رسانه‌ای استان، در هتل پردیسان مشهد برگزار شد.

این نشست با هدف ایجاد فضایی برای گفتگو، تبادل دیدگاه‌ها، بررسی مسائل و چالش‌های حرفه‌ای خبرنگاران و پیگیری مطالبات جامعه رسانه‌ای استان برگزار شد تا زمینه تقویت همدلی، هم‌افزایی و تعامل بیشتر میان فعالان این حوزه فراهم شود.

در این نشست که با حضور هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان برگزار شد، احسان گرایلی، مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی و مهدی سمیع، معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشتند.

همچنین یاراحمدی از اساتید دانشگاه نیز در باب «تاب آوری» برای حاضران صحبت کرد.