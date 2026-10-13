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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۵

نشست هم‌اندیشی و تعامل اهالی رسانه خراسان رضوی برگزار شد

نشست هم‌اندیشی و تعامل اهالی رسانه خراسان رضوی برگزار شد

مشهد- نشست تعاملی و هم‌اندیشی اهالی رسانه و مطبوعات خراسان رضوی با عنوان «قرار رسانه»، با حضور جمعی از فعالان رسانه‌ای استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه نشست تعاملی و هم‌اندیشی اهالی رسانه و مطبوعات خراسان رضوی با عنوان «قرار رسانه»،، توسط خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی و با حضور جمعی از فعالان رسانه‌ای استان، در هتل پردیسان مشهد برگزار شد.

این نشست با هدف ایجاد فضایی برای گفتگو، تبادل دیدگاه‌ها، بررسی مسائل و چالش‌های حرفه‌ای خبرنگاران و پیگیری مطالبات جامعه رسانه‌ای استان برگزار شد تا زمینه تقویت همدلی، هم‌افزایی و تعامل بیشتر میان فعالان این حوزه فراهم شود.

در این نشست که با حضور هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان برگزار شد، احسان گرایلی، مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی و مهدی سمیع، معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشتند.

همچنین یاراحمدی از اساتید دانشگاه نیز در باب «تاب آوری» برای حاضران صحبت کرد.

کد مطلب 6977236

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