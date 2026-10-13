به گزارش خبرگزاری‌ مهر به نقل از الجزیره ، استفان دوجاریک روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در نیویورک با اشاره به پیامدهای ویرانگر انسانی درگیری‌ها به‌ویژه در استان تعز، تصریح کرد که هیچ راه‌حل نظامی برای این مناقشه وجود ندارد.

وی همچنین با محکوم کردن حملات پهپادی به کشتی‌های غیرنظامی در دریای سیاه و با اشاره به بحران‌های جاری در تنگه هرمز و دریای سرخ، هشدار داد که استمرار این روند علاوه بر به خطر انداختن جان دریانوردان، اثراتی مخرب بر زنجیره تأمین جهانی و قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بر جای می‌گذارد.

