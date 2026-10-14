سعید دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرستان به‌عنوان متولی خرید تضمینی گندم باتوجه‌به فعالیت ۵۰ مرکز خرید در استان، ۳۳۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را گندم‌کاران خریداری کرده است.

وی گفت: ارزش ریالی کل خرید گندم در استان ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، افزود: ۹۵ درصد از این مبلغ به گندم‌کاران در استان پرداخت شده است.

دارابی، بیان داشت: باتوجه‌به پیگیری‌های صورت‌گرفته، مابقی مطالبات گندم‌کاران لرستانی تا پایان مهرماه پرداخت خواهد شد.