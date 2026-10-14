به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز مجتبی بوبور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در راستای برنامه حضور هفتگی معاونت اقتصادی استانداری برای رسیدگی به مسائل بخش خصوصی، همانند سه‌شنبه‌های گذشته در اتاق بازرگانی البرز حضور یافت و در دیدار و نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های صنعتی در حوزه پلاستیک، پلیمرو قطعه‌ساز خودرو، به بررسی چالش‌های مطرح‌شده پرداخت.

بررسی چالش‌های صنعت پلاستیک و پلیمر استان البرز

در نشست بوربور با فعالان صنعت پلاستیک البرز، مشکلات این صنعت در شش محور اصلی شامل کمبود و افزایش قیمت مواداولیه و مشکلات عرضه در بورس کالا، کمبود نقدینگی و محدودیت تسهیلات بانکی، موانع واردات و تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بازار فروش داخلی و صادراتی و دشواری تأمین و نگهداشت نیروی انسانی مطرح شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در این نشست بر ضرورت رسیدگی هماهنگ به این مسائل و پیگیری راهکارهای حمایتی برای تداوم تولید و حفظ اشتغال تأکید کرد.

رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگان قطعات خودرو

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین در نشستی با تولیدکنندگان قطعات خودرو استان، مسائل و موانع پیش روی واحدهای قطعه‌سازی را بررسی کرد. در این دیدار، مشکلات بیمه‌ای، وضعیت بیمه بیکاری نیروهای خارج‌شده از واحدهای تولیدی و ضرورت پیگیری مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های طرف قرارداد و بازگشت سفارش‌های تولیدی به این واحدها با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال مورد بحث قرار گرفت.

در بخش دیگری از نشست با نمایندگان صنعت قطعه‌سازی، مشکلات بانکی و محدودیت‌های تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش بررسی شد، همچنین ظرفیت استفاده از ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی(ال‌سی) و سایر ضمانت‌نامه‌ها مطرح شد و بر بهره‌گیری از این ابزارها برای تسهیل تأمین مالی و حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی تأکید شد.

تأکید بر تدوین سند توسعه اقتصادی عملیاتی

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در بخش دیگری از برنامه خود، در نشست تشریح فرآیند تدوین سند توسعه اقتصادی استان شرکت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت واقع‌بینانه، پویا و عملیاتی بودن این سند اظهار کرد که نتایج بررسی‌ها باید به مجموعه‌ای از اولویت‌ها و راهکارهای اجرایی برای توسعه اقتصادی استان منجر شود و قابلیت تبدیل شدن به برنامه‌ها و اقدامات عملی را داشته باشد.

بوربور همچنین همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را برای تدوین و تکمیل این سند ضروری دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

برنامه حضور هفتگی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در اتاق بازرگانی با هدف بررسی مستقیم مشکلات بخش خصوصی، تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی استان برگزار می‌شود.