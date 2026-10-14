پالایش متقاضیان مسکن در شرق استان سمنان؛محل سکونت ملاک واگذاری زمین شد

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیامک‌های ارسالی به برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن در طرح جوانی جمعیت و موضوع واگذاری زمین در روستاها به جای شهرها، اظهار کرد: بر اساس قانون نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است زمین را در محل سکونت افراد به آنان واگذار کند.

وی با بیان اینکه واگذاری زمین در قالب نهضت ملی مسکن، مانند سایر طرح‌های زمین، تابع ضوابط و معیارهایی از جمله طرح تفصیلی و طرح جامع شهری است، افزود: در شهرستان‌های شاهرود و میامی نیز واگذاری زمین بر اساس همین مقررات انجام می‌شود.

برخی ساکنان روستاها برای دریافت زمین در شهرهای بزرگ‌تر ثبت‌نام کرده‌اند

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به بررسی پرونده متقاضیان طرح جوانی جمعیت در قالب نهضت ملی مسکن، گفت: در جریان این بررسی‌ها مشخص شد برخی ساکنان روستاهای اطراف شهرها یا شهرهای پیرامونی مراکز استان‌ها، برای دریافت زمین در شهرهای بزرگ‌تر ثبت‌نام کرده‌اند.

عمیدی با تأکید بر اینکه این موضوع مختص شاهرود و میامی نیست و در سطح کشور نیز مشاهده می‌شود، افزود: ثبت درخواست زمین در شهرهای بزرگ از سوی افرادی که محل سکونت آن‌ها روستاهای اطراف است، با هدف قانون‌گذار مبنی بر خانه‌دار شدن افراد در محل زندگی خود همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های مسکن تنها بر توسعه شهرها متمرکز نیست و توسعه روستاها نیز باید هم‌پای شهرها مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: در مصوبات شورای مسکن کشور، سامانه سیب سلامت وزارت بهداشت که اطلاعات بهداشتی خانواده‌ها در آن ثبت می‌شود، به‌عنوان مبنایی برای بررسی محل دریافت خدمات بهداشتی متقاضیان در نظر گرفته شده است، لذا بر این اساس، اطلاعات مربوط به محل دریافت خدمات از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی استعلام و به راه و شهرسازی اعلام می‌شود.

محل دریافت خدمات بهداشتی ملاک بررسی محل سکونت افراد قرار می‌گیرد

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان ادامه داد: در شاهرود و میامی نیز دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، محل دریافت خدمات بهداشتی متقاضیان نهضت ملی مسکن را مشخص می‌کند و این اطلاعات برای راه و شهرسازی، ملاک بررسی محل سکونت افراد قرار می‌گیرد.

عمیدی با اشاره به نتایج پالایش انجام‌شده در این دو شهرستان، اظهار کرد: مشخص شد برخی افراد از شهرها و روستاهای اطراف، از جمله طرود و کالپوش، برای دریافت زمین در شهر شاهرود ثبت‌نام کرده‌اند؛ در حالی که بر اساس اطلاعات سامانه سیب، خدمات بهداشتی خود را در محل سکونتشان در همان روستاها دریافت می‌کنند.

وی افزود: بر این اساس، این افراد ساکن شهر شاهرود محسوب نمی‌شوند و زمین نیز در محل سکونت آن‌ها به آنان تعلق می‌گیرد.

آخرین وضعیت سایت‌های طرح جوانی جمعیت در شاهرود

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در ادامه درباره آخرین وضعیت سایت‌های طرح جوانی جمعیت در شاهرود نیز توضیح داد: برای واگذاری زمین در این شهرستان، دو سایت با مساحت‌های ۱۳۸ و ۹۵ هکتار پیش‌بینی شده است که روند آماده‌سازی و واگذاری آن‌ها در مراحل مختلف قرار دارد.

عمیدی با اشاره به سایت ۱۳۸ هکتاری شاهرود گفت: زمین‌های این سایت برای ساخت‌وساز آماده شده و شهرداری شاهرود در حال حاضر نیز مجوزهای لازم برای ساخت‌وساز را صادر می‌کند.

وی درباره سایت ۹۵ هکتاری نیز بیان کرد: فاز نخست این سایت مربوط به سهم وزارت راه و شهرسازی، آماده‌سازی شده است؛ اما ۵۰ درصد دیگر زمین‌ها سهم ارتش است. متقاضیان می‌توانند برای پیگیری امور مربوط به زمین مراجعه کنند و پس از دریافت پروانه ساخت، عملیات ساخت‌وساز را آغاز کنند.