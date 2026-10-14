علیرضا اکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز خدمات جامع سلامت صفی‌آباد به بخش خصوصی واگذار شده و خدمات دندان‌پزشکی به‌صورت روزانه در این مرکز ارائه می‌شود.

وی در ادامه افزود: میزان خدمات ارائه‌شده توسط دندان‌پزشک این مرکز در زمینه‌هایی از جمله کشیدن دندان، ترمیم و جرم‌گیری، بیش از حد انتظار ماهانه است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بام و صفی‌آباد تصریح کرد: اولویت در مراکز خدمات جامع سلامت، ترمیم دندان تا حد امکان است و کشیدن دندان چندان توصیه نمی‌شود.

اکرمی با اشاره به فعالیت خانه‌های بهداشت در شهرستان بام و صفی‌آباد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۲ خانه بهداشت در این شهرستان فعال است و با توجه به جمعیت هر روستا و پراکندگی روستاهای قمر، تعداد و روزهای حضور بهورزان تعیین می‌شود.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های موجود، اولویت حضور در هر خانه بهداشت با بهورز زن است، اما در حال حاضر به دلیل کمبود بهورز زن، امکان حضور این نیرو در تعداد محدودی از خانه‌های بهداشت وجود ندارد.

اکرمی در پایان گفت: این شبکه آمادگی دارد نیروهای متقاضی گذراندن دوره طرح در رشته‌های بهداشت عمومی و مامایی را برای فعالیت به‌عنوان بهورز در این روستاها به کار بگیرد.