پورمحمدی: ترویج معارف اسلامی باید متناسب با نیاز روز جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی پورمحمدی شامگاه سه‌شنبه در آیین افتتاح دومین مرکز حوزه معارف اسلام ناب آذربایجان شرقی در شهرستان مرند، راه‌اندازی این مراکز را اقدامی در راستای تبیین آموزه‌های دینی و تقویت باورهای اعتقادی در جامعه دانست.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، لازم است آموزه‌ها و معارف اسلامی با روش‌های نوین و متناسب با نیازهای روز جامعه برای اقشار مختلف تبیین و ترویج شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: تحقق این هدف می‌تواند به تقویت بنیان‌های اعتقادی و معرفتی جامعه کمک کند و در کاهش معضلات و مشکلات اجتماعی مؤثر باشد.

پورمحمدی با اشاره به راه‌اندازی مراکز حوزه معارف اسلام ناب در شهرستان‌های آذربایجان شرقی، این اقدام را فرصتی برای افزایش آگاهی دینی و تقویت باورهای اعتقادی، به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان، عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ و دین تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که فعالیت این مراکز در تقویت باورهای دینی و گسترش دین‌داری در جامعه اثرگذار باشد.

تبیین معارف دینی به زبان ساده

حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت تشریح آموزه‌های دینی به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مردم، قرآن کریم را راهنمای زندگی و سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه انسان‌ها برای استفاده از محصولات و ساخته‌های خود راهنما و دستورالعمل تهیه می‌کنند، اظهار کرد: خداوند متعال نیز برای هدایت انسان‌ها قرآن کریم را در اختیار آنان قرار داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با تشریح اهداف راه‌اندازی مراکز حوزه معارف اسلام ناب گفت: سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد این مراکز را با هدف تبیین و توضیح آموزه‌ها و دستورالعمل‌های دینی در دستور کار قرار داده است.

اصل‌نژادی افزود: محتوای آموزشی این مراکز با رویکرد پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و رفع ابهام‌های ذهنی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، تدوین شده و در آموزش مباحث نیز از شیوه‌ها و فنون روز استفاده می‌شود.

وی عمومی‌سازی مباحث علوم دینی و فراهم کردن زمینه آشنایی بیشتر مردم با معارف اسلامی را از رویکردهای این مراکز برشمرد.

دومین مرکز حوزه معارف اسلام ناب آذربایجان شرقی در شهرستان مرند، کمتر از یک ماه پس از افتتاح نخستین مرکز در شهرستان شبستر آغاز به کار کرد.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام محمدتقی پورمحمدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مرند، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام حاجی‌زاده، معاون آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان، حجت‌الاسلام پورتقی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مرند و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی برگزار شد.